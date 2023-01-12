終於等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝　限時3天快衝

▲7-11將於1/13起至1/15推出「濃萃美式買1送1」優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

終於等到了！超商推出超殺「美式買1送1」優惠，限時3天登場，趕快把握機會囤貨，且同步還有新品「柑橘風味拿鐵」嚐鮮價中杯熱飲68元、大杯冰飲78元，買再送限量立體橘子杯塞，印有「大」、「吉」、「利」字樣，送完為止。

7-11門市推出限時咖啡優惠，1/13起至1/15止連續3天，CITY CAFE濃萃美式直接「買1送1」，而CITY CAFE濃萃拿鐵、蜂蜜拿鐵可享「同品項買2送1」，冰熱皆可任選。

7-11近日也開賣新品「大吉大利柑橘風味拿鐵」，以黃金比例調和柑橘香，結合CITY CAFE拿鐵，每一口都能品嚐咖啡甘醇風味與柑橘果香交織的香甜滋味，即日起至1/25還可享開運吉利價，中杯熱飲68元、大杯冰飲78元。

▲ 7-11首度推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」，可享嚐鮮價中杯熱飲68元、大杯冰飲78元。

不僅如此，7-11還特別客製限量32萬個立體橘子杯塞，印有「大」、「吉」、「利」字樣，凡購買大吉大利柑橘風味拿鐵即可免費贈送1個(字樣款式隨機，數量有限、送完為止)，而CITY CAFE杯身、杯套也同步換上新春新裝，以喜氣的紅色及年節元素搭配雪鈴兔波波設計CITY CAFE 2023兔年杯，可愛又有滿滿新年感。

▲最新2款開春比薩開吃了。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客開春比薩來了，首推「財圓滾滾金干蝦比薩」，選用鮮美干貝、酥脆炸蝦天婦羅，搭配用金黃餃子皮包進日式和風餡、切達起司丁的特製金元寶，還吃得到珍珠莫札瑞拉起司、北海道起司等雙重濃郁起司口感，即日起正式開賣，也享外帶買大送大、外送買大送小優惠。

另一款則是「奢華加貝烏金鮑魚比薩」全台限量7000份，比薩裡豪邁放了雲林口湖的烏魚子、文火佃煮鮑魚，再搭配鮮嫩干貝佐以特製XO醬，每一口都是濃濃海味，即日起就能開吃。

▲超奢華烏魚子鮑魚比薩全台只有7000份。