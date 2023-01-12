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老三告國稅局降遺產稅9853萬吞敗　張榮發「遺產總額」曝光！

▲長榮國際是長榮集團創辦人張榮發1984年成立的公司，負責監督及控管集團各公司。（圖／記者張佩芬攝）

▲長榮集團創辦人張榮發過世留下近新台幣250億元遺產。（圖／記者張佩芬攝）

記者黃哲民／台北報導

被譽為「世界船王」的長榮集團創辦人張榮發於2016年過世後，財政部台北國稅局核定他的遺產淨額為台幣246.6億餘元，應徵遺產稅24億餘元，張的大房第3子張國政認為父親遺產中的海外信託利益權利被高估9.8億餘元，提告主張應再調減稅額9853萬餘元，台北高等行政法院審理認定國稅局計算正確，判張國政敗訴，可上訴。

張榮發是在2016年1月20日辭世，享壽90歲，身後共有7位繼承人，包括大房妻子所生張國華、張國明與張國政3兄弟，二房妻子李玉美與獨子張國煒，以及大房妻子所生女兒張淑華過世所留子女鄭明維、鄭明宜。

判決指出，台北國稅局依張榮發遺囑執行人柯麗卿等4人申報資料，2017年10月核定張榮發遺產總額為249.9億元、淨額為246.6億餘元，應徵遺產稅24億餘元，經遺囑執行人申請復查遺產總額中的境外投資、海外信託利益權益、過世前2年內贈與財產及未償債務扣除額等項目，國稅局改定應納稅額為23.7億餘元。

不過張國政認為，父親遺產中的2項海外信託利益權益，被國稅局高估9.8億餘元，應再調減稅額9853萬餘元，他向財政部提起訴願被駁回，因而向台北高等行政法院提起本件行政訴訟，企圖翻盤。

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲台北高等行政法院外觀。（圖／資料照）

法官查明，由於張榮發這2項海外信託利益權利所在地，與我國沒有遺產稅事務的國際租稅協定等資訊交換途徑，國稅局除多次函請遺囑執行人提供證據資料，也函請具有信託保護人及受益人資格的繼承人張國煒提供相關證明，再參考張榮發過世前最近1次帳證紀錄，認定這2項海外遺產總額為75.7億餘元。

法官認定國稅局核計結果於法有據，也無違誤，今判張國政敗訴，可上訴。張國政先前另案提告，主張父親將遺產交給張國煒單獨繼承的密封遺囑無效，一審委託鑑定筆跡確認張榮發親簽，證人也證稱張榮發訂立這份密封遺囑時，意識與口語均相當清楚，據此判張國政敗訴，上訴高院二審審理中，若最後維持一審判決確定，扣除應給其他6位繼承人的「特留分」後，預估張國煒可單獨繼承約140億元。

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