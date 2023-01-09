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星宇喜迎新機！張國煒「親駕A350-900」返台　4月開航洛杉磯

▲▼星宇航空今日上午07:07迎來第二架A350-900廣體客機。（圖／星宇航空）

▲星宇航空今日上午07:07迎來第二架A350-900廣體客機。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空喜迎新機！星宇航空董事長張國煒於今日法國時間1月8日上午11:15從法國土魯斯親自駕駛第二架A350-900廣體客機回台，機身編號為B-58502，為4月開航北美儲備能量。

張國煒表示，隨著第二架A350-900新機加入星宇航空機隊，星宇航空在短、中及長程的航網版圖將更加完整，也為北美與東南亞的轉機航網發展帶來關鍵助力。台灣精緻的在地文化也能經由航網的擴大，而飛上高空，滿足重視質感體驗的旅人對頭等艙、商務艙及各艙等的期待。

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星宇航空A350-900的頭等艙及商務艙配置個人拉門，享有獨立空間；且配備零重力（Zero G）模式的座椅，共有四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位。

▲▼星宇航空今日上午07:07迎來第二架A350-900廣體客機。（圖／星宇航空）

▲▼此架A350-900廣體客機於法國時間1月8日上午11:15由董事長張國煒從法國土魯斯親自駕駛回台。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空今日上午07:07迎來第二架A350-900廣體客機。（圖／星宇航空）

客艙設計由BMW Designworks團隊延續大地色系輔以玫瑰金為主色調，座椅選用溫潤觸感的布料及皮革，並安裝有獨特新穎設計動態迎賓飾板，客艙情境燈光不僅可依航程時段調整燈光，還特別針對重要節慶精心設計氣氛照明。

A350-900全艙等搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，領先國內同級廣體客機各艙等螢幕配備。A350-900也同時提供Galactic Wi-Fi 機上無線網路服務。

星宇航空目前共有13架A321neo、4架A330neo與2架A350-900，總機隊數量達19架。A350-900新機規劃於春節連假檔期開始投入區域航線營運。此外，星宇航空規劃於4月正式開航美國洛杉磯。

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