哭哭！輪胎大王遺產稅18億快花光　彰化大村鄉沒錢發2千元紅包

記者唐詠絮／彰化報導

彰化最富大村鄉公所，因有輪胎大王「正新輪胎」遺產稅，目前鄉庫盈餘超過14億元，公所已連續2年在春節前發2000元大紅包，但今年卻發不出來，引發外界質疑鄉長換人做，該給的福利都沒了；今天公所緊急召開記者會，對外澄清，公所盈餘僅剩3億，其餘的10億多於已被列入保留款項，不是不給，是目前真的沒錢發。

▲大村鄉公所召開記者會說明鄉庫收入開支流向。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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大村鄉自正新輪胎創辦人羅結、及妻子羅黃葉相繼去世後，自2011年起陸續捐贈在地大村鄉公所18億元遺產稅，翻身成為縣內最富有鄉鎮，自2015年游盛上任後開始進行許多地方建設，每年編列生育禮金發放6千元、全鄉民眾各投保50萬保險、重陽節發放65歲以上2,000元、80歲以上3,000元，90歲以上6,000元、百歲人瑞1萬元，堪稱全台最幸福鄉鎮。

▲大村鄉公說明鄉庫收入開支流向。（圖／記者唐詠絮攝）

大村鄉人口數目前大約有41,000人，人口數持續呈現正成長，公所自2020年8月通過《彰化縣大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，「以現金方式發放，得視財政狀況調整發放，每人每次以6000元為上限」，去年編列近8千萬元預算，在農曆春節前發給每位鄉民2000元禮金。

▲大村鄉公所鄉庫盈餘僅剩3.2億元。（圖／記者唐詠絮攝）

去年前鄉長游盛連任連任屆滿，2022九合一大選由賴志銘當選新任鄉長，他上任第一件事，就是盤點公所預算，鄉庫確實有14億盈餘，其中有10億2千多萬元是2022年發包工程未付的款項，僅剩下3億餘元，若再加發春節禮金2千元，恐怕得支付上億元的龐大經費預算，對公所財政確實有困難。

據悉，輪胎大王遺產稅尚有8億元尚未入鄉庫，賴志銘說，一切都必須等到5月以後，未來若有其他未入帳的遺產稅或者在鄉庫財源許可下，才能辦理追加減預算，在代表會定期會提出振興禮金發放，目前尚未有定論，也請鄉親體諒。