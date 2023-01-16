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2023癸卯年台南市迎春禮　正統鹿耳門聖母廟新春嘉年華系列活動將登場

▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年立春日，台南市政府與正統鹿耳門聖母廟都會攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動，活動日期在2月4日，16日特舉行記者會，宣布系列活動內容。

▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，沿襲清領時期流傳之古禮習俗是台南市「迎春禮」的重要精神，同時也加入創新元素【創意春牛】，打造專屬台南風格、兼容文化傳統與特色新意的迎春祭典。迎春禮活動包含在東門城圓環-迎春門依循古禮進行的【祭天儀式】，由聖母廟依立春天干打造的春牛與芒神像、以及創意春牛作品和台南藝陣團體一起巡遊台南市的【踩街嘉年華】，在延平郡王祠舉行的【開春儀式】等，晚間再回到聖母廟進行壓軸重頭戲-【鞭春贊】、【搶春牛】，邀請民眾一起重溫古時迎春儀式的隆重與熱鬧。

▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了古禮迎春，聖母廟每年精心規劃的系列民俗藝文與傳統祈福等活動也不容錯過，聖母廟主任委員王增榮表示：正統鹿耳門聖母廟佔地廣闊，信徒遍及海內外，每年新春期間更是吸引成千上萬人潮湧進聖母廟，以祈求媽祖保佑一整年的好運勢。為了讓民眾不僅求得好運也能歡度新春佳節，聖母廟推出的系列精彩活動從農曆大年初一直至元宵節，包括想消災祈福必定要參與的【過七星平安橋解厄大法會】、【躦轎腳】、【九品蓮花】、【參拜六十甲子元辰殿(生肖轉運石盤)】、【敲響開運鐘】、【福德錢.開運金】等，還有眾所期待的【國際高空煙火】與南台灣最具特色【集中式祈福驅邪蜂巢炮】，以及【新春藝文嘉年華】和【童玩美食年貨大街】等。此外還有新落成的月老姻緣殿，將以有別於傳統廟宇設計的樣貌，迎接期待有緣信眾，點亮專屬姻緣燈，向月老星君祈求幸福久久的良緣。

▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場也舉辦『創意春牛徵選比賽』頒獎，歷經27組作品的初選審稿，由專業評審選出6組隊伍進行實體作品創作，再針對作品的表現技巧、視覺效果、創意表現與環保運用等項目評分，評選出前三名作品與三名佳作。參賽隊伍來自台南與高雄，成員包含國高中生、大專院校學生、老師與社區民眾等，以台灣牛形象為基礎，各自創意呈現【百業豐收】、【萬物復甦】的主題，不論是設計理念或環保素材應用都相當用心。所有得獎作品都將展示在聖母廟文創館外，邀請民眾到廟裡走春時也來看看團隊們精心創作的創意春牛。

▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府與正統鹿耳門聖母廟，2月4日攜手合辦『台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華』活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

創意春牛徵選比賽得獎名單：
第一名 閃亮耀眼的new之雨 《牛光溢彩》
第二名 永中創意加油隊《迎春豐收台灣牛》
第三名 平安好漾隊《平安春來牛喜歡》
佳 作 百業豐收春牛隊《百業豐收春牛》 佳 作 崑碩男子天團 《百業豐春，好牛！》
佳 作 豐收犇牛隊《豐收犇牛》

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