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社會 社會焦點 保障人權

張榮興接北市警局長　蔣萬安質疑綠營人馬...黃明昭曝溝通過程

▲警政署7日中午鄭重澄清駁斥網路流傳的假高階警官派令、圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署12日發布高階警察官人事派令，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

警政署12日下午3時發布台灣警察制度史上最大規模的人事異動，調動幅度包含3線3星、2星的87名高階警官，其中最引發話題討論的是台北市警局長楊源明，他於2021年7月接任台北市警局長，是六都歷任最資深的警察局長，曾任警政署主秘、也曾擔任台北市刑事組長、分局長，基隆、台中市局長等重要警職缺，但接任的張榮興卻長期在台南當任分局長，行政歷練差異甚大。

▲張榮興廖訓誠接掌雙北市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張榮興接掌台北市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）

上週警政署進行人事作業時，外傳台北市長蔣萬安認為張榮興缺乏台北市治安管理經驗，也表達希望挽留楊源明，警界盛傳張榮興任職台南市分局長期間，與時任台南市長的副總統賴清德互動良好，頗獲綠營高層信賴，蔣萬安陣營認為張是綠營人馬，對此人事派令有意見。

警政署長黃明昭證實：蔣萬安確曾表示不清楚張榮興能力如何，經他親自與蔣萬安溝通說明，蔣萬安始同意此派令，允諾會尊重中央警察人事權。

另外，將接任台南市警局長的廖宗山，是警界公認的刑事教父，曾偵辦包含鄭太吉槍擊殺人案，指揮獵龍專案、大寮槍戰、逮捕張錫銘等重大刑案，並曾任刑事局南部打擊犯罪中心大隊長、廖出身台南，對南部地方派系、黑道幫派生態熟悉，外傳黃明昭及府院高層將倚重他的刑事工作經驗，派赴台南督軍續偵88槍槍擊案，並壓制南部近期的黑幫囂張氣焰。

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