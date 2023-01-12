北市春聯有「萬安」挨批　王世堅酸：兔年來「天天萬安警報」？

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府今年印製20萬份「兔來萬安」春聯，但因將台北市長蔣萬安自己的名字當吉祥話，引發外界批評；而北市府發言人羅旺哲則說，「兔來萬安」是要祝賀大家「萬事平安」。對此，民進黨籍台北市議員王世堅12日再酸，是否也可解讀成「兔年來了，天天『萬安警報』？」

針對北市府澄清「兔來萬安」是祝賀大家萬事平安？王世堅12日在台北市議會受訪時表示，那這樣是否也可以說，「兔年來了，天天都『萬安警報』嗎？」這樣不是讓人民想起萬安警報，徒增大家緊張與困擾嗎？

王世堅強調，如果是蔣萬安個人競選小物，花費個人經費印製，那「愛怎麼印都沒關係」，但這是花公帑、民政局依照每年往例發的台北市長春聯，希望不要有個人的「偶像包裝」包含在內。

▲北市兔年春聯「兔來萬安」。（圖／台北市政府提供）

王世堅指出，蔣萬安頗有曾祖父、故總統蔣中正之風，喜歡把名字用在各縣市主要道路上，建議蔣萬安若要以個人名號做「偶像式崇拜」，那北市府一樓大廳也可以立蔣萬安銅像，就如同北市府所言「兔年來了萬事平安」，那就「平安個徹底」，乾脆立銅像比照曾祖父。

被問到若要送蔣萬安4字春聯內容為何？王世堅提及，自己很冷靜地觀察蔣萬安上任後這幾周，每一位民選市長最重要的就是上任3個月作為，看看有沒有好好把握這3個月，因為上任後3個月將決定未來4年施政作為成績走向，「所以我一定會送他禮物，就在他來（議會）、我必須質詢時，我會送他意義深遠且一語道破的禮物。」

媒體追問，蔣萬安近期表現如何？王世堅認為，蔣萬安可能還沈浸在勝選喜悅之中，現在都是地方拜年活動式的走訪行程，並且順道拜票，「我是覺得這種活動要適可而止，不然一直拜票、謝票，難道你謝票要謝到4年任期完成？以謝票拜票為第一要務的話，怎麼可能把市長工作做好呢？」