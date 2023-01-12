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北市府嚴禁馬屁文化！　蔣萬安要局處今起「別再用名字做文宣」

▲▼台北市長蔣萬安出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府今年印製20萬份「兔來萬安」春聯，但因將台北市長蔣萬安自己的名字當吉祥話，引發外界批評；想不到蔣萬安12日出席消防局活動時，布簾上又出現「萬安」兩字。據了解，蔣萬安今已提醒各局處，未來別再用名字做文宣，「嚴禁馬屁文化」。

台北市政府民政局9日下午舉辦兔年門聯公布記者會，由民政局長陳永德、設計師林峯白、書法藝術家王貞懿出席，並公布今年春聯為「兔來萬安」；但事後被媒體人黃揚明質疑，蔣萬安竟拍板用自己名字當春聯上題字的吉祥話，「熟悉的黨國官場馬屁文化再次復辟」。

面對議員、外界不斷質疑，蔣萬安12日出席消防局舉辦的消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，想不到現場布簾上又出現「台北萬安」字樣，使蔣萬安受訪時有些尷尬，被問到有沒有覺得今天哪裡不一樣？先是笑著說「呵呵，今天很好啊！」媒體再度提醒有無看到布簾上的詞？蔣萬安才唸出「台北萬安」4個字。

針對出席市府消防局活動，現場又擺上「萬安」兩字是否妥當？蔣萬安回應，他知道外界關心相關議題，不論是春節或今日場合的佈置，但其實這很單純，就是新的一年祝福大家萬事平安，「我的名字因為諧音關係，本來就會做很多運用，我也特別請市府團隊更加謹慎。」

為了避免「萬安」2字造成誤會，據了解，蔣萬安今也正式提醒各局處，未來別再用市長的名字做文宣，嚴禁馬屁文化發生在台北市政府。

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