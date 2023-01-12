又有！消防局活動掛「萬安」2字　蔣萬安：未來佈置會更謹慎

記者袁茵／台北報導

台北市政府今年印製20萬份「兔來萬安」春聯，但因將台北市長蔣萬安自己的名字當吉祥話，引發外界批評。蔣萬安12日出席消防局活動，想不到布簾又出現「萬安」兩字，蔣萬安表示，自己名字因為諧音的關係，本來就會在很多場合被運用，如果大家有各種意見，他會虛心接受，並請團隊在未來佈置上更謹慎。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

面對近期北市府春聯印有「萬安」兩字爭議，蔣萬安12日下午出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，只見典禮活動的布簾上，又出現「台北萬安」4個字，引發諸多遐想。

蔣萬安於會前受訪時，被問到有沒有覺得今天哪裡不一樣？先是笑著說「呵呵，今天很好啊！」媒體再度提醒有無看到布簾上的詞？蔣萬安才唸出「台北萬安」4個字。

▲台北市長蔣萬安出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，再出現「萬安」兩字。（圖／記者袁茵攝）

針對出席市府消防局活動，現場又擺上「萬安」兩字是否妥當？蔣萬安回應，他知道外界關心相關議題，不論是春節或今日場合的佈置，但其實這很單純，就是新的一年祝福大家萬事平安，「我的名字因為諧音關係，本來就會做很多運用，我也特別請市府團隊更加謹慎。」

關於外界認為像是拍馬屁文化，台北市議員王世堅建議乾脆立銅像？蔣萬安重申，這件事情非常單純，歲末年終希望大家萬事平安，他的名字因為諧音關係，本來就在很多場合有很多運用，「當然我想大家有各種意見，我們虛心接受，也請市府團隊在未來安排佈置上面更加謹慎。」

媒體追問，會不會乾脆請市府團隊不要再用，免得受到議員批評？蔣萬安表示，「當然！如果大家有這樣意見，我們也接受，當然可以換各式各樣祝福的話，都沒問題。」

至於春聯被說是國民黨美學再現市府？蔣萬安說，自己覺得春聯非常好看，而且很有設計感，字是特別請老師發揮創意寫出來，「兔」字上方還是2個兔耳朵，深受多人喜愛，所以非常多民眾前來索取春聯；今年適逢兔年緣故，很多孩子看到該春聯就很喜歡，不管是兒子或兒子同學，加上今年家裡會有2隻小兔子，「我想『兔來萬安』也很應景。」

不過，關於蔣萬安稱今年家裡會有2隻小兔子，是否意味著預產期在今年2月的妻子石舫亘懷雙胞胎？北市府澄清，是指蔣萬安大兒子蔣得立屬兔，而即將出生的三寶也屬兔，並非懷雙胞胎。

▼北市兔年春聯。（圖／台北市政府提供）