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將自然生態融於日常　山上花園水道博物館多肉蝙蝠屋成打卡熱點

▲台南山上花園水道博物館和台南社大生態小組合作，在B館前羅漢松群中，設置了一座結合多肉裝置藝術的蝙蝠屋，除可觀察生態，利用廢棄輪胎種植多肉植物，也成為吸睛新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館和台南社大生態小組合作，在B館前羅漢松群中，設置了一座結合多肉裝置藝術的蝙蝠屋，除可觀察生態，利用廢棄輪胎種植多肉植物，也成為吸睛新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自然景觀及生態豐富一直是台南山上花園水道博物館特色，館方也充分運用優勢，規劃各種展示及設備，最近和台南社大生態小組合作，在B館前羅漢松群中，設置了一座結合多肉裝置藝術的蝙蝠屋，除可觀察生態，利用廢棄輪胎種植多肉植物，也成為吸睛新亮點。

▲台南山上花園水道博物館和台南社大生態小組合作，在B館前羅漢松群中，設置了一座結合多肉裝置藝術的蝙蝠屋，除可觀察生態，利用廢棄輪胎種植多肉植物，也成為吸睛新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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位於近郊的水道博物館，擁有廣闊的戶外園區，以及多元樹種，連帶培育出豐富的生態，其中以淨水池為大本營的蝙蝠，也常飛到園區附近覓食，每到傍晚，空中常見蝙蝠蹤跡，甚至還曾發現蝙蝠垂掛在館內建築牆壁。

▲台南山上花園水道博物館和台南社大生態小組合作，在B館前羅漢松群中，設置了一座結合多肉裝置藝術的蝙蝠屋，除可觀察生態，利用廢棄輪胎種植多肉植物，也成為吸睛新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於考量生態，園區沒有使用任何除蟲藥劑，加上近年來，小黑蚊已經成為台灣各開放景點最大的困擾，水道博物館也不能例外，因此在與台南社大環境小組討論以後，決定利用園區特色，設置蝙蝠屋，利用蝙蝠可以吃蚊子的特性，透過生物防治方式，嘗試減少困擾。

▲台南山上花園水道博物館和台南社大生態小組合作，在B館前羅漢松群中，設置了一座結合多肉裝置藝術的蝙蝠屋，除可觀察生態，利用廢棄輪胎種植多肉植物，也成為吸睛新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了蝙蝠屋以外，館方也獲得同學好蝦業者吳素美捐贈，以廢棄輪胎種植的多肉盆栽，吳素美指出，家族從事輪胎製造，常會回收舊輪胎，廢棄輪胎凹槽常成為蚊蟲孳生源，因此突發奇想，將多肉種植在輪胎內，想不到意外成功，美麗的植物與廢棄輪胎的反差，也讓盆栽成為另類的裝置藝術，搭配蝙蝠屋，已經成為園區另外一個熱門打卡景點。

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