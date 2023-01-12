陳建仁配鄭文燦搭檔入閣？　他狠酸：推銷兼抄襲的「詐騙內閣」

▲趙少康批評，「建燦配」簡直是「推銷兼抄襲的詐騙內閣」。（圖／趙少康辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

近期內閣改組傳言不斷，日前傳出現任行政院長蘇貞昌將辭職下台，由前副總統陳建仁接任行政院長、前桃園市長鄭文燦接任副行政院長。對此，中廣董事長趙少康12日於臉書痛批，這簡直是「推銷兼抄襲的詐騙內閣」，太令人失望！

趙少康表示，民進黨在短期內三連敗，代表人民對蔡政府已經完全不信任，蘇貞昌終於願意下台，啟動內閣改組了。他認為，蘇貞昌早就不適任了，面對在野監督，跟一隻鬥雞一樣，不尊重憲法體制，施政更乏善可陳，拖拖拉拉不下台，身影真是難看，但他也批評，可能換上的「建燦配」，簡直是「推銷兼抄襲的詐騙內閣」，太令人失望。

趙少康指出，可能接任行政院長的陳建仁，去年推銷高端疫苗不遺餘力，讓很多挺台灣價值的「高端戰士」，現在很多國家都去不了，還要補打第四劑、五劑、六劑，「受惠的只有高端股價」，從30元曾推升到400多元，市值從30億漲到800億，現在檢調開始追查諸多不正常交易，他痛批，「這些亂象不就是陳建仁一手造成的嗎？陳建仁也該為民進黨九合一大選慘敗負責，怎麼好意思接行政院長？」

至於鄭文燦可能接任副行政院長，趙少康批評，鄭文燦的論文才被台大認定抄襲，碩士學位都被撤銷，竟然還可以入閣高升？他提到，行政院下轄教育部，教育部管台大、台大管國發所、國發所管鄭文燦的論文。他大酸，「『建燦配』不就是一個『推銷、詐騙、抄襲』的內閣？這樣的內閣從組成就失去威信，真是荒唐。」

趙少康強調，總統蔡英文口中喊著要「穩定政局、開創新局」，這種一起步就失信於民的爭議內閣談何穩定，更沒有「開創新局」的高度。他狠酸，「民進黨內丟學歷的丟學歷、敗選的敗選、被挖大秘寶的被挖大秘寶，實在已經提不出什麼有才幹的好人。」