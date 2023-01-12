「民進黨已經質變」　賴士葆批：蘇貞昌的去留不會帶來太大改變

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

2022九合一選舉民進黨大敗後，行政院長蘇貞昌請辭傳言不斷，府院皆僅強調待立院會期結束後會討論。對此，國民黨立委賴士葆12日就透過臉書批評，「蘇貞昌早該沒有懸念的知所進退」，現在不論蘇貞昌走人或換人，這個黨已經質變，不省思、不悔改，換湯不換藥，不會帶來太大改變。

賴士葆表示，閣揆改組異動的傳聞甚囂塵上，府院都不鬆口證實，他批評，本該是一件大開大闔、大破大立的事情，卻是拖泥帶水，欲走還留，最後就是歹戲拖棚，下台的身影變得很難看。他認為，即便民進黨的敗選檢討輕描淡寫，不敢直指核心檢討握有最大決策權的總統蔡英文和蘇貞昌，然而「蘇貞昌早該沒有懸念的知所進退」，表態絕不接受慰留，他提到，2018年地方選舉大敗，時任行政院長賴清德就自動請辭，他大批，蘇貞昌為何還戀棧接受慰留，更別提還去拍抖音的政績宣揚影片有多難堪了，「那則影片閱聽人接收到最強烈的信息不是政績有多好，而是蘇貞昌有多麼想繼續留任行政院長。」

此外，賴士葆提到，敗選之後，民進黨最大的心力不是追討引發學術倫理爭議的國安局長陳明通和前新竹市長林智堅，卻是圍剿立委高嘉瑜和台北市議員王世堅，這兩個逆風自我檢討省思說真話的戰犯，要把他們釘十字架，兩個人被當成代罪羔羊，要求開除兩人讓黨內同志宣洩三連敗的怒氣。他痛批，民進黨的道德感和價值觀全然淪喪，蘇貞昌走人或換人，這個黨已經質變，不省思、不悔改，換湯不換藥，不會帶來太大改變。