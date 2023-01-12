春節10天連假將到來！北市推3階段交通疏導　明起「禁道路挖掘」

▲交通管制與疏導。（圖／交通局提供）

記者袁茵／台北報導

今年農曆春節連續假期自1月20日至1月29日共計10天，台北市政府交通局預期返鄉疏運將於假期前1月17日開始，至1月21日除夕當日，出遊、收假車潮將集中於1月24日（初三）至29日（初八）6天；為確保交通順暢，交通局規劃春節前、返鄉、收假期間及春節假期三階段交通管制疏導作為。

交通局表示，自春節前4週起各快速道路及主要幹道車流量增加、行車速率下降；若遇下雨、車禍事故等情形，可能造成行車速率普遍下降，春節前一周（1月15日至21日除夕）趕辦年貨及年節送禮之人潮與車潮湧現，於下午2時至晚間7時車流量較大。

交通局指出，因應信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場（松壽廣場、府前廣場、信義廣場、信義國小及忠信公園）1月8日、1月14日至15日上午10時至晚間8時，停車費率調整為每小時60元。

交通局提及，春節連假期間，市區公車依假日班次行駛，假日停駛路線除夕、初一維持停駛，其餘日期依一般日至少1／2班次行駛，捷運接駁公車除夕、初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。

觀光風景區部分也加強交通管制疏導，交通局說，仰德大道春節期間實施管制，並視車潮機動管制；關渡宮周邊道路實施單向管制，並提供短程接駁車服務；碧山巖暨白石湖風景區將視車潮管制4輪以上汽車進入白石湖社區。

另外，交通局稱，除了緊急搶修、捷運工程、重大工程以外，1月13日至1月29日全面禁止道路挖掘施工，已核准挖掘案件，除了今年1月5日經道管中心核准路段，得於今年1月19日前完成外，其餘均要求施工廠商在管制期間前完成收工作業。