「所有市政工程都是首要之務」　李四川曝內湖交通2解方

▲李四川接受由鍾沛君主持的Yahoo TV網路節目《今天誰來沛》專訪。（圖／翻攝自鐘沛君臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市議員鐘沛君11日於臉書發文表示，自己日前藉由主持《今天誰來沛》的網路節目專訪台北市副市長李四川，請教了有關台北市公共工程需要迫切解決的前三名，以及內湖交通問題，李四川則表示，「市政工程，並無所謂前三名，全部都是第一名」，至於內湖交問題，他也有獨到見解。

鐘沛君提到，「川伯」李四川擔任高雄市副市長時期，全力推動「路平、燈亮、水溝清」，頗受好評，也因此成為台北市長蔣萬安首波人事安排的亮點，讓許多市民深切期待李四川這次轉任台北市副市長的表現。她表示，藉由這次專訪，自己向李四川請教了目前台北市的公共工程中，哪三項是最緊要的，結果李四川淡定說道「市政工程，並無所謂前三名，全部都是第一名」，但李四川也指出大巨蛋、市場整修、二殯工程，以及公辦都更，是重中之重，當務之急。

至於內湖交通該如何改善，鐘沛君表示，李四川也有獨到見解。李四川提到，除了增派交警站崗，以及搭乘預約公車兩種辦法，近日引起軒然大波的「走水路」，李四川直言「不太可行」，原因是李四川早年曾參與興建蓋內湖汙水處理廠，了解周邊區域常年有淤積以及乾旱期的問題。

鐘沛君最後提到，「川伯」的笑容如此溫暖，誠意如此親切，專業如此厚實，非常期待接下來四年，府會緊密合作，又務實監督，讓台北市更好！

▲針對內湖交通問題，李四川提出獨到見解。（圖／翻攝自鐘沛君臉書）