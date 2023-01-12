林智堅論文案余正煌稱「黨聯合公司攻我」　王鴻薇：耐人尋味

▲王鴻薇接受媒體時事聯訪。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹市前市長林智堅遭台大學長、調查局調查官余正煌控告違反《著作權法》，而余日前意所有指表示，「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來。」揭露林論文抄襲的國民黨台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇今（12）日直言余的發言耐人尋味，調查局是否配合民進黨整肅他？若動用國家機器真的是不可原諒。

林智堅論文案昨開庭，而余正煌前天卻在臉書發文指出，「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，文章一出引起聯想，恐遭到秋後算帳。王鴻薇今日上午受訪表示，司法部分留給司法處理，確實余正煌發言耐人尋味，調查局是否配合民進黨整肅余？

王鴻薇進一步探究，若此案也動用國家機器，這是非同小可的事情，應該要調查清楚，若今天為讓林智堅論文抄襲過關，國家機器還可這樣動員真的不可原諒。

另外，林智堅面對的爭議不只論文抄襲，還有親自監工的12億新竹棒球場缺失不斷，甚至遭外電報導。王鴻薇則狠酸，民進黨執政縣市也不是第一次丟臉，之前八德國民運動中心天花板坍下來，外電也有報導，不曉得民進黨吹噓的「五星級執政、六星級市長」，是不是形成台灣非常不光彩的事情了？