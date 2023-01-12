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150萬醫到好！北市男誆可治腎臟病　他狂吞藥粉拒洗腎悲劇了

▲北市蔡姓男子向須洗腎陳姓男子佯稱自己是中醫師，可以治療洗腎，導致陳男交付88000元藥費吃下不明粉狀及膠囊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

病急亂投醫！北市蔡姓男子向患有腎臟病陳男，佯稱自己是中醫師，可治療洗腎等疾病問題更保證「150萬元包醫到好，如果期間沒有改善，會繼續提供中藥至痊癒」，陳男不疑有他先後付13萬8000元藥費，且乖乖服用中藥粉，直到身體不適前往急診，才知道受騙，憤而怒告。士林地院審結，依違反醫師法等罪，判處蔡男有期徒刑8月。

判決指出，2020年10月，從事推拿工作的蔡男透過陳、楊男友人認識患有腎臟病的陳男，蔡男見陳男飽受洗腎之苦，萌生邪念更以中醫師身分向陳表示「按時服下中藥，就可治療洗腎問題」陳聽欣喜若狂，立刻交付8萬8000元藥費換不明成分粉狀物3瓶及膠囊1瓶。

同年12月雙方約在楊男工廠倉庫，蔡見陳對中藥深信不疑，又開始誆騙「收150萬元包醫到好，期間沒改善會持續提供中藥到痊癒」並簽下「保證6個月痊癒」等語合約書，但陳男並未答應；2020年12月24日、隔年1月25日，蔡又稱「需借錢繼續配製中藥」導致陳心軟在倉庫交付5萬元並簽本票擔保，同時再給藥粉3瓶及膠囊1瓶。

陳男服用藥粉期間，均未前往醫院進行洗腎，直到2021年2月1日身體相當不適，才前往榮總急診洗腎，同時才發現自己受騙憤而提告。

法院審理時，蔡男坦承犯行，並與陳男達成和解，法官審酌蔡男過去曾以同手法誆騙他人，遭判有期徒刑7月，緩刑2年，不知悔改，再度詐稱可治療腎臟病，依非法執行醫療業務罪，處有期徒刑8月。未扣案犯罪所得44000元沒收。
 

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