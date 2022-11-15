妳長得像死去前任...已婚推拿師愛慕16歲女　摩鐵躲雨想硬上

▲已婚推拿師愛慕16歲女患者，竟稱對方「長得像死去的前女友」欲硬上。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／新北報導

新北一名張姓推拿師在診所愛上16歲女患者，經常傳訊噓寒問暖，某次2人相約出遊，張男以躲雨為由載往汽車旅館，向少女稱「妳長的像我死去的前女友」、「妳前世就是我前女友」試圖硬上，因少女堅持不從才作罷。高院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處張男10月。

判決指出，少女小玲（化名）原為台南人，國中期間北上住在外婆家，因手部骨折舊傷，於2017年5月至8月期間，經常前往中醫診所就醫，因而認識38歲的推拿師張男。國中畢業後，小玲回到台南居住，對小玲有好感的張男仍持續用臉書聯繫，傳訊關心問候。

直到2018年8月放暑假，小玲北上探望外婆，張男認為機不可失，主動邀約見面，2人遂約好8月19日見面出遊，當天張男騎機車來載她，之後卻以躲雨為由，把小玲載到汽車旅館休息。

進房後，張男突然對小玲說，自己看得到前世今生。小玲控訴，「他說我的前世是他今生死去的前女友，他就要我做之前跟他前女友做過的事！」接著張男假意替小玲推拿，進而強拉她到床上環抱、強吻，直到小玲哭說有門禁想回家，張男才作罷載她回家。

審理時張男否認犯行，辯稱不知道小玲未成年，以為她是大學生，且當天小玲答應要當自己的女朋友，才會親她，沒有強迫她做任何事。

小玲證稱，當張男提出要去汽車旅館時擔心有生命危險，才不敢拒絕；進房後張男試圖強吻、摸胸，她為了躲避不得已抱緊他，張男竟說「有沒有那麼愛我，為什麼抱那麼緊」，她不回應只是一直哭，張男又說「是不是想到前世」。

法官認為，如果為了躲雨，有很多因應方式，像是騎樓、加油站、超商等，卻選擇到汽車旅館，然張男反駁「為什麼要把去汽車旅館想成那麼骯髒」，但自身明明是已婚，還在進入摩鐵後才問小玲是否要當他女朋友，可見張男事前就已有非份之想；且從對話紀錄中，可看出張男知悉小玲國中畢業之事，二審遭判處10月有期徒刑。