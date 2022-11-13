「反黑箱」抗議再現！數百人「躺平」反對波波牙醫　藍委到場聲援

▲本土小牙醫聯盟號召抗議波波牙醫。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對「波波牙醫」爭議，本土小牙醫聯盟號召牙醫系教授和醫師、牙醫師代表今（13日）下午在立法院前訴求「反特權，反黑箱；要公平、護健康」，數百名牙醫相關科系畢業或在校生自發性響應，一同「躺平」，抗議有人「躺平就能當醫師」，立委游毓蘭、林奕華也到場聲援。

波波牙醫為網路上對到波蘭、西班牙及捷克等地留學的台籍醫學生暱稱，因這些人未實習也未取得當地醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師。舊版《醫師法》規定，持有歐洲、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等9大地區的西醫、牙醫、中醫畢業生，無需參加教育部學歷甄試，就能參加第一階段醫師國考。但自2004年起，東歐包括波蘭及斯洛伐克等國陸續加入歐盟，因此這些波波牙醫等同被視為從「歐洲」就讀醫學系回國。

立法院今年5月三讀通過《醫師法》部分條文修正案，當中挾帶7項附帶決議，凡台生在今年底前取得波蘭、西班牙、捷克等國牙醫科系的入學許可，返台就不用再接受學歷甄試，被視為替「波波牙醫」大開後門。不過，行政院長蘇貞昌11日答詢時表示，該議題最有爭議的點是實習名額，每年就是維持50人，這不會增加、就這樣做；衛福部長薛瑞元則說，立院在朝野協商的內容就是寫暫不執行，「暫不執行就是不執行，回歸到正常的體制。」

但本土小牙醫聯盟對於薛似乎仍然打算盤點實習量能感到擔憂；他們說，衛福部應該優先注重實習品質的提升，希望衛福部能先訂立嚴謹明確的牙科實習規範後再進行盤點，盤點量能的目的並不是為了偷偷增加國外學歷實習名額；也呼籲衛福部將國外實習名額相關規範寫入即將修訂的「醫師法施行細則」，以免每年的實習名額變成關說的暗黑門，因此原訂在11月13日的活動照常舉行。

此次由本土小牙醫聯盟發起的活動，現場來了數百名民眾，包含牙醫系教授和醫師、牙醫師代表、各校牙醫系師生、相關醫療團體等，大部的人手持或綁上印有「反特權、反黑箱，要公平、護健康」的黃絲帶，表達「反對增加外國學歷醫牙實習名額」、「反對廢除學歷採認原則」、「反對延後落日條款」；活動期間，一行人在中山南路上集體躺平，抗議有人「躺平就能當醫師」。

本土小牙醫聯盟有三訴求：第一、打破黑箱、反對特權條款：國外學歷臨床實習名額，回歸民國98年會議決議之國內學生招生容額1/10，與醫科一致。依現行招生名額即牙醫學系30名、醫學系100名，並將之明載於「醫師法施行細則」內。

第二、維護全民就醫安全：維持《國外大學或學院醫學系科學歷採認原則》把關國外學歷品質，不可因修法而偏廢。拒絕為資格不符、學歷不被承認的國外醫學系、牙醫系畢業生開後門。同時為確保國外學歷畢業生的素質，須比照國內學生之要求，通過 CBT、PCOS、DOSCE 、OSCE 等臨床技能學測驗。

第三、拒絕先上車後補票：反對將「取得入學許可」 納入《醫師法第4-1條》落日條款之「入學」定義裡。

活動期間，游毓蘭、林奕華也到場聲援。游毓蘭指出，「波媽」、「波爸」利用特權幫兒女另開巧門，非常無恥，這造成公平的國家考試或訓練制度非常大的迫害，也傷害努力循規蹈矩通過每一關卡成為牙醫的人，「這是不行的」；游也提及，包括他跟林奕華、李德維等國民黨立委已提案，要求衛福部要研議把50名實習名額降低為30名。

身為11日就波波牙醫爭議質詢蘇貞昌跟薛瑞元的立委林奕華向抗議民眾表示，大家站出來讓政治工作者懂得謙卑，才是讓事情能轉圜的最重要原因；林也強調官員的態度不能有模糊閃躲空間。林奕華此話一出，博得一陣歡呼。

另外，不克前來的立委陳椒華、高嘉瑜、林為洲、李德維等則是由他人代念聲明。其中陳椒華表示，從過去許多前例來看，行政部門常常打破承諾，呼籲執政黨，希望衛福部有效執行承諾，「停止執行附帶決議」，切勿在選後又改弦易轍。

高嘉瑜則說，「反對增加國外學歷實習名額、反對廢除學歷採認原則、反對延後落日條款」是她一貫的堅持，她會持續跟各位站在一起，為台灣醫療環境與公平正義持續努力。