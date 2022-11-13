　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「反黑箱」抗議再現！數百人「躺平」反對波波牙醫　藍委到場聲援

▲▼本土小牙醫聯盟抗議波波牙醫。（圖／記者蘇晏男攝）

▲本土小牙醫聯盟號召抗議波波牙醫。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對「波波牙醫」爭議，本土小牙醫聯盟號召牙醫系教授和醫師、牙醫師代表今（13日）下午在立法院前訴求「反特權，反黑箱；要公平、護健康」，數百名牙醫相關科系畢業或在校生自發性響應，一同「躺平」，抗議有人「躺平就能當醫師」，立委游毓蘭、林奕華也到場聲援。

波波牙醫為網路上對到波蘭、西班牙及捷克等地留學的台籍醫學生暱稱，因這些人未實習也未取得當地醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師。舊版《醫師法》規定，持有歐洲、日本、美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、新加坡及香港等9大地區的西醫、牙醫、中醫畢業生，無需參加教育部學歷甄試，就能參加第一階段醫師國考。但自2004年起，東歐包括波蘭及斯洛伐克等國陸續加入歐盟，因此這些波波牙醫等同被視為從「歐洲」就讀醫學系回國。

立法院今年5月三讀通過《醫師法》部分條文修正案，當中挾帶7項附帶決議，凡台生在今年底前取得波蘭、西班牙、捷克等國牙醫科系的入學許可，返台就不用再接受學歷甄試，被視為替「波波牙醫」大開後門。不過，行政院長蘇貞昌11日答詢時表示，該議題最有爭議的點是實習名額，每年就是維持50人，這不會增加、就這樣做；衛福部長薛瑞元則說，立院在朝野協商的內容就是寫暫不執行，「暫不執行就是不執行，回歸到正常的體制。」

但本土小牙醫聯盟對於薛似乎仍然打算盤點實習量能感到擔憂；他們說，衛福部應該優先注重實習品質的提升，希望衛福部能先訂立嚴謹明確的牙科實習規範後再進行盤點，盤點量能的目的並不是為了偷偷增加國外學歷實習名額；也呼籲衛福部將國外實習名額相關規範寫入即將修訂的「醫師法施行細則」，以免每年的實習名額變成關說的暗黑門，因此原訂在11月13日的活動照常舉行。

▲▼本土小牙醫聯盟抗議波波牙醫。（圖／記者蘇晏男攝）

此次由本土小牙醫聯盟發起的活動，現場來了數百名民眾，包含牙醫系教授和醫師、牙醫師代表、各校牙醫系師生、相關醫療團體等，大部的人手持或綁上印有「反特權、反黑箱，要公平、護健康」的黃絲帶，表達「反對增加外國學歷醫牙實習名額」、「反對廢除學歷採認原則」、「反對延後落日條款」；活動期間，一行人在中山南路上集體躺平，抗議有人「躺平就能當醫師」。

本土小牙醫聯盟有三訴求：第一、打破黑箱、反對特權條款：國外學歷臨床實習名額，回歸民國98年會議決議之國內學生招生容額1/10，與醫科一致。依現行招生名額即牙醫學系30名、醫學系100名，並將之明載於「醫師法施行細則」內。

第二、維護全民就醫安全：維持《國外大學或學院醫學系科學歷採認原則》把關國外學歷品質，不可因修法而偏廢。拒絕為資格不符、學歷不被承認的國外醫學系、牙醫系畢業生開後門。同時為確保國外學歷畢業生的素質，須比照國內學生之要求，通過 CBT、PCOS、DOSCE 、OSCE 等臨床技能學測驗。

第三、拒絕先上車後補票：反對將「取得入學許可」 納入《醫師法第4-1條》落日條款之「入學」定義裡。

活動期間，游毓蘭、林奕華也到場聲援。游毓蘭指出，「波媽」、「波爸」利用特權幫兒女另開巧門，非常無恥，這造成公平的國家考試或訓練制度非常大的迫害，也傷害努力循規蹈矩通過每一關卡成為牙醫的人，「這是不行的」；游也提及，包括他跟林奕華、李德維等國民黨立委已提案，要求衛福部要研議把50名實習名額降低為30名。

身為11日就波波牙醫爭議質詢蘇貞昌跟薛瑞元的立委林奕華向抗議民眾表示，大家站出來讓政治工作者懂得謙卑，才是讓事情能轉圜的最重要原因；林也強調官員的態度不能有模糊閃躲空間。林奕華此話一出，博得一陣歡呼。

▲▼本土小牙醫聯盟抗議波波牙醫。（圖／記者蘇晏男攝）

另外，不克前來的立委陳椒華、高嘉瑜、林為洲、李德維等則是由他人代念聲明。其中陳椒華表示，從過去許多前例來看，行政部門常常打破承諾，呼籲執政黨，希望衛福部有效執行承諾，「停止執行附帶決議」，切勿在選後又改弦易轍。

高嘉瑜則說，「反對增加國外學歷實習名額、反對廢除學歷採認原則、反對延後落日條款」是她一貫的堅持，她會持續跟各位站在一起，為台灣醫療環境與公平正義持續努力。

▲▼本土小牙醫聯盟抗議波波牙醫。（圖／記者蘇晏男攝）

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
郭台銘相挺！高虹安致謝：人生最幸運的事
新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包
3原因讓你臭屁變多！醫：吃飯少說話　1情況恐是「腸道肉爛掉」
快訊／國王單場22顆三分彈狂破PLG新高　主場35分痛宰攻城
蕾菈喝掛「下樓失足險摔」　老公超Man舉動被拍：好猛
「5+n」明上路！戶外口罩鬆綁1條件達標
老公趁懷孕嫖妓　二寶媽摸下體揭穿真相崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「在巨人肩膀上看更遠！」高虹安致謝郭台銘相挺：人生最幸運的事

音樂會唱陳水扁「這首」競選歌　他預言：陳時中勝選不遠了

王世堅支持徐巧芯提告！怒嗆網軍「一群窩囊廢」：完全沒人格

「反黑箱」抗議再現！數百人「躺平」反對波波牙醫　藍委到場聲援

參加公益園遊會　柯志恩化身柯媽媽與大小朋友話家常

柯志恩提「五好政見」　酸陳其邁是「幸運之子」

陳時中拋體育政見：40歲以上體適能檢查　扶植亮點賽事

選戰倒數！鄭寶清批鄭文燦債留子孫　承諾當選市長任內還清

搶救綠營邊緣候選人！陳其邁明起連2天陪車掃：姿勢低一點

陳時中喊話：選舉是一時的　不要仇恨對手支持者

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

陸天兵工人「拿玻璃片擋門」　電梯移動...瞬間爆裂釀故障

「在巨人肩膀上看更遠！」高虹安致謝郭台銘相挺：人生最幸運的事

音樂會唱陳水扁「這首」競選歌　他預言：陳時中勝選不遠了

王世堅支持徐巧芯提告！怒嗆網軍「一群窩囊廢」：完全沒人格

「反黑箱」抗議再現！數百人「躺平」反對波波牙醫　藍委到場聲援

參加公益園遊會　柯志恩化身柯媽媽與大小朋友話家常

柯志恩提「五好政見」　酸陳其邁是「幸運之子」

陳時中拋體育政見：40歲以上體適能檢查　扶植亮點賽事

選戰倒數！鄭寶清批鄭文燦債留子孫　承諾當選市長任內還清

搶救綠營邊緣候選人！陳其邁明起連2天陪車掃：姿勢低一點

陳時中喊話：選舉是一時的　不要仇恨對手支持者

新北展現永續決心　五股夏綠地獲國家永續發展獎

新北比特犬絕育補助　即日起至12／9開放申請...未絕育者罰飼主

新北淡水農村發展幕後功臣　忠寮社區李鎮榮獲農村領航獎

一天打幾次手槍？她羞吐「人體極限」會射出血　網猛撸：痛得要死

孫耀威拍片「拿馬桶刷刷牙搞笑」惹議！　網無言：低級趣味

他入手「高雄4公寓」全出租！投資房產心得曝光：沒賠過錢

睽違13年！　國泰金蔡宏圖首獲聯合國COP 27會議邀請

夢想家「魔鬼主場」遭攻破33分慘敗　簡浩：忘掉再調整

918地震調查報告將延後發佈　地調所：玉里斷層敏感區仍待評估

「在巨人肩膀上看更遠！」高虹安致謝郭台銘相挺：人生最幸運的事

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

政治熱門新聞

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

陳時中民調為何後來居上？　吳子嘉曝關鍵變化在10月中旬

LIVE／「最美里長」陳紫渝今辦茶會　10：20上台談話

蘇貞昌備詢反提「立委媽媽」　她傻眼：跩什麼？

多圖／破百人力挺「最美里長」　陳紫渝笑容電暈粉絲

高虹安：郭台銘同意授權

共艦逼近嗆「24浬線不存在」　海軍驅離：絕不退讓

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

馬英九怒罵「非常噁心令人髮指」　陳時中：仇恨語言不對

互動差很大！陳政忠幫蔣萬安、黃珊珊喊凍蒜　陳時中僅有「加油」

即／徐巧芯遭檢舉！臉書禁言6天

洩天機指大屯火山將爆炸　唐新民：市長不是我2023年就等死吧

直擊／陳紫渝父女拉手喊凍蒜　來賓：中華民國有希望了

不甩侯市府不借場地造勢　林佳龍堅持：選前之夜在區運路不見不散！

更多熱門

相關新聞

2立委質疑警政單位吃案　怒批性侵案被消失無作為

2立委質疑警政單位吃案　怒批性侵案被消失無作為

立法委員曾銘宗日前在內政委員會質詢警政署長黃明昭，高等法院某法官在離婚後，闖進前妻住處性侵得逞，事後到醫院驗傷報案，民事法庭法官也認為應非子虛，為何警政系統默不做聲，立委游毓蘭也針對此事要司法院提出報告，卻仍未得到回應，質疑根本選擇性辦案。

奔妻子診所爆料　綠帽夫挨告辯「要她愛惜羽毛」

奔妻子診所爆料　綠帽夫挨告辯「要她愛惜羽毛」

波波牙醫風波落幕！蘇貞昌維持名額

波波牙醫風波落幕！蘇貞昌維持名額

火爆！藍委拍桌罵蘇貞昌「最沒風度閣揆」　跳針互嗆囂張、要怎樣

火爆！藍委拍桌罵蘇貞昌「最沒風度閣揆」　跳針互嗆囂張、要怎樣

蔣萬安宣布辭立委　競選總幹事林奕華回應了

蔣萬安宣布辭立委　競選總幹事林奕華回應了

關鍵字：

波波牙醫本土小牙醫聯盟游毓蘭林奕華牙醫醫師法反黑箱

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

童頭長角！細菌害腦膜穿出腦殼亡

木村拓哉50歲了！2愛女同框帥爸…躺沙發醜照也PO

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面