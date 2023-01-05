「5+7用手指算」被老師圈起來　爸問：還有什麼算法？

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸分享一張小孩的作業照片並表示，題目詢問5+7是多少，還要寫出是怎麼計算的，結果孩子回答12，「我用手指（計算的）」，卻被老師用紅筆圈起來要求列出算式，因此想詢問大家，「除了手指還有什麼算法？」

▲原PO好奇「5+7」的算式應該怎麼寫比較好。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，作業題目範例是6+9，可以先把9拆成4和5再計算，也可以把6拆成5和1來計算，最終答案都是15，接著下一道題目是要計算5+7，還要說明是怎麼算出來的，孩子就寫上「5+7=12」、「我用手指」，結果被老師用紅筆圈起來要求列出算式，讓他感到很疑惑，「5+7除了手指還有什麼算法？」

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雖然原PO並未說明照片出處，但文章公開之後還是引起不少網友討論，甚至被社團管理員轉貼至爆料公社臉書，獲得超過1400人按讚，大家紛紛留言開玩笑，「再帶一隻手來算」、「拿出計算機」、「腳趾也可以」、「看隔壁算的」、「把全村的貓請出來排隊」、「數字太多也可以用頭髮」、「好可愛，太誠實了啦」。

也有不少同樣是家長的網友認真回覆，可以用畫圈圈的方式幫助小孩理解，基本就跟用手指算一樣，至於老師要求的算式，應該是指要像範例一樣，先把7拆成5和2，再把所有數字相加，變成「5+5+2=12」，「要先湊到十進位再計算」、「之前女兒的老師也要孩子拆開計算」、「題目應該要講要用哪種方法計算，如果這個單元教直式算式的話，就要用直式的比較好，不確定的話，就直式、橫式都寫」。