高雄325家醫療院所春節不打烊！「6類人」即起免費領快篩

▲高雄325家醫療院所春節不打烊，詳細開診時間可掃QRcode查詢。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

農曆春節即將到來，高雄市325家醫療院所仍持續提供醫療服務，25家醫療於除夕至初四(1/21-1/25)增設「急性呼吸道專診」，300家院所則提供COVID-19門診、藥物開立及疫苗接種。此外，有6類人即日起可領取4-5劑不等的免費快篩，別忽略自己的權益！

高雄市25家醫院於今年1/21(除夕)至1/25(初四)增設「急性呼吸道疾病專診」；300家以上醫療院所提供COVID-19門診(含視訊)、口服抗病毒藥物開立及COVID-19疫苗接種。醫療院所名單及開診時段，可上高雄市政府全球資訊網站新冠肺炎居家照護及疫情專區查詢。另為便利民眾就近就醫，高雄市防疫地圖也已加入過年期間看診資訊整合。

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高雄市衛生局表示，國人尾牙聚餐及春節前返鄉人流遷徙也進入高峰，社區流行疫情風險漸增，衛生局於1月13日至1月19日間加開捷運美麗島站、慈濟岡山園區、五甲龍成宮、大寮包公廟、社教館、林園西溪里活動中心等13站次的接種站，提供次世代BA.4/5雙價疫苗接種服務。滿6歲以上民眾，只要與前一劑接種間隔滿84天以上即可接種追加劑，並請攜帶健保卡及黃卡到場，欲接種者可上高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統預約，也可透過高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統查詢各類疫苗接種資訊（含兒童及嬰幼兒），就近選擇合約院所電洽預約。

▲1/10起65歲以上長者、0-6幼兒可領5劑免費快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

指揮中心日前宣布，因應民眾農曆春節假期家用抗原快篩試劑之需求，自2023年1月10日起至2月28日，提供0-6歲學齡前幼兒與65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑。市民朋友可持「105年9月2日(含)以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「47年(含)以前出生」之長者健保卡，至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局/衛生所，免費領取一份5劑家用抗原快篩試劑。

▲高雄市將於1/13針對低收、中低收、身心障礙者、街友發放4劑免費快篩。（圖／高雄市政府提供）

另外，中央也針對低收入、中低收入戶、領有身心障礙證明者發放1份共4劑免費快篩，由各區公所協助發放；街友由社會局造冊發放。衛生局表示，請民眾於出現症狀後儘速自行使用快篩，以利及早就醫用藥，尚無健保卡之新生兒者，仍可於拿到健保卡後再行領取。

▲因應疫情進入高峰，高雄市增開13站次疫苗接種站。（圖／記者許宥孺翻攝）