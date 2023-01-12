　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄325家醫療院所春節不打烊！「6類人」即起免費領快篩

▲▼高雄325家醫療院所春節不打烊！　「6類人」免費領快篩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄325家醫療院所春節不打烊，詳細開診時間可掃QRcode查詢。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

農曆春節即將到來，高雄市325家醫療院所仍持續提供醫療服務，25家醫療於除夕至初四(1/21-1/25)增設「急性呼吸道專診」，300家院所則提供COVID-19門診、藥物開立及疫苗接種。此外，有6類人即日起可領取4-5劑不等的免費快篩，別忽略自己的權益！

高雄市25家醫院於今年1/21(除夕)至1/25(初四)增設「急性呼吸道疾病專診」；300家以上醫療院所提供COVID-19門診(含視訊)、口服抗病毒藥物開立及COVID-19疫苗接種。醫療院所名單及開診時段，可上高雄市政府全球資訊網站新冠肺炎居家照護及疫情專區查詢。另為便利民眾就近就醫，高雄市防疫地圖也已加入過年期間看診資訊整合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局表示，國人尾牙聚餐及春節前返鄉人流遷徙也進入高峰，社區流行疫情風險漸增，衛生局於1月13日至1月19日間加開捷運美麗島站、慈濟岡山園區、五甲龍成宮、大寮包公廟、社教館、林園西溪里活動中心等13站次的接種站，提供次世代BA.4/5雙價疫苗接種服務。滿6歲以上民眾，只要與前一劑接種間隔滿84天以上即可接種追加劑，並請攜帶健保卡及黃卡到場，欲接種者可上高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統預約，也可透過高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統查詢各類疫苗接種資訊（含兒童及嬰幼兒），就近選擇合約院所電洽預約。

▲▼01/9第五輪65歲以上長者+第七輪0-6幼兒家用抗原快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

▲1/10起65歲以上長者、0-6幼兒可領5劑免費快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

指揮中心日前宣布，因應民眾農曆春節假期家用抗原快篩試劑之需求，自2023年1月10日起至2月28日，提供0-6歲學齡前幼兒與65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑。市民朋友可持「105年9月2日(含)以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「47年(含)以前出生」之長者健保卡，至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局/衛生所，免費領取一份5劑家用抗原快篩試劑。

▲▼高雄325家醫療院所春節不打烊！　「6類人」免費領快篩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市將於1/13針對低收、中低收、身心障礙者、街友發放4劑免費快篩。（圖／高雄市政府提供）

另外，中央也針對低收入、中低收入戶、領有身心障礙證明者發放1份共4劑免費快篩，由各區公所協助發放；街友由社會局造冊發放。衛生局表示，請民眾於出現症狀後儘速自行使用快篩，以利及早就醫用藥，尚無健保卡之新生兒者，仍可於拿到健保卡後再行領取。

▲▼高雄325家醫療院所春節不打烊！　「6類人」免費領快篩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲因應疫情進入高峰，高雄市增開13站次疫苗接種站。（圖／記者許宥孺翻攝）

ET快訊
獨／25歲E奶網紅涉毒暴斃　蘇花公路崩斷！最新空拍慘狀曝光
快訊／準備領錢了！行政院通過「普發6000」特別條例
最新空拍畫面！蘇花坍方「恐怖巨石砸隧道」　力拚4天搶通
蔡尚樺「台積電尾牙穿超辣」！　掉出半球形狀全被拍
傳賣毒給蕭淑慎　「毒后小妖」落網畫面曝！
豬骨混充人骨造6104具「假死人」　前公所職員慘了
快刪！8款APP會偷錢　小心年終被盜光
廣州BMW衝斑馬線5人慘死！事發畫面曝　目擊者：很多人在叫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

管中閔千字文回顧卡管案　坦言身心飽受摧殘「我不是勝利者」

男大腸癌肝轉移想放棄治療　微創暨同步切除術讓他1周回家休養

蘇花公路恐怖崩塌2原因曝！納蘇花安設9.7公里長隧道　121年底完工

高雄325家醫療院所春節不打烊！「6類人」即起免費領快篩

學倫案頻傳應由誰調查？逾4成大學生認同「獨立單位勝過學倫會」

送神日來了「發大財秘訣曝光」　1步驟做錯：衰整年

不只蘇花！武界林道崩坍、郡大林道淘空　走春登山交通狀況一次看

蘇花中斷！陸海空4計劃「中橫白天開放」　花北走南迴要8小時　

蘇花公路坍方　今晚7時起合富快輪「開航花蓮－蘇澳港」

「企業支持文化」納入永續指標！文化部預估2024年規模達80億元

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

管中閔千字文回顧卡管案　坦言身心飽受摧殘「我不是勝利者」

男大腸癌肝轉移想放棄治療　微創暨同步切除術讓他1周回家休養

蘇花公路恐怖崩塌2原因曝！納蘇花安設9.7公里長隧道　121年底完工

高雄325家醫療院所春節不打烊！「6類人」即起免費領快篩

學倫案頻傳應由誰調查？逾4成大學生認同「獨立單位勝過學倫會」

送神日來了「發大財秘訣曝光」　1步驟做錯：衰整年

不只蘇花！武界林道崩坍、郡大林道淘空　走春登山交通狀況一次看

蘇花中斷！陸海空4計劃「中橫白天開放」　花北走南迴要8小時　

蘇花公路坍方　今晚7時起合富快輪「開航花蓮－蘇澳港」

「企業支持文化」納入永續指標！文化部預估2024年規模達80億元

保齡球式追撞！奈良油罐車剎不住「20車慘遭連環撞」　已至少10傷

矢板明夫／蘇貞昌有過　功勞仍不容抹煞

轎車突右偏撞電桿　越籍駕駛喪命3同鄉1落跑！肇事影片曝光

捨不得回家！蘇澳歐式莊園享一泊二食＋療癒SPA泡湯紓解全身疲倦

管中閔千字文回顧卡管案　坦言身心飽受摧殘「我不是勝利者」

男大腸癌肝轉移想放棄治療　微創暨同步切除術讓他1周回家休養

跟柯瑞搭擋說掰掰？美媒爆料詹姆斯很想在湖人退役

玩高空滑索卡住！腳下是萬丈峽谷她嚇爆　竟是因體重太輕

蘇花公路恐怖崩塌2原因曝！納蘇花安設9.7公里長隧道　121年底完工

命中2008金融海嘯！末日博士預測全球爆發「5大戰爭」根本躲不掉

生活熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

台灣西半部「突現1神秘邊界」！鄭明典驚：以前沒注意過

碳烤攤老闆掀「赤壁之戰」　1張圖吸1.8萬讚

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

高雄最霸氣流水席　尾牙請2.6萬人吃辦桌

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

更多熱門

相關新聞

神明眼下開賭場！23人偏僻山坡廟宇聚賭

神明眼下開賭場！23人偏僻山坡廟宇聚賭

高雄市警方獲報，小港區有人利用偏僻的廟宇做掩護，在廟的後方開起賭場。警方經數日蒐證後，日前上山執行搜索，賭客見警方上門查緝，嚇得全部鳥獸散，不過因山路難行，23名賭客全被抓，偵訊後依法送辦。

不滿《JOJO》配音員！狂粉恐嚇割喉嚨

不滿《JOJO》配音員！狂粉恐嚇割喉嚨

4劑免費快篩今起開放　180萬人可領

4劑免費快篩今起開放　180萬人可領

高雄最霸氣流水席　尾牙請2.6萬人吃辦桌

高雄最霸氣流水席　尾牙請2.6萬人吃辦桌

黃捷搭流水席熱潮：高雄辦桌果然是最棒的a

黃捷搭流水席熱潮：高雄辦桌果然是最棒的a

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁高雄市衛生局免費快篩

讀者迴響

熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

男女神都被拍過哈菸！

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

新內閣名單曝！　陳建仁、鄭文燦搭檔

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面