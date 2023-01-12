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高雄「最霸氣流水席」！新加坡老闆辦尾牙　砸近億請2.6萬人吃辦桌

▲▼高雄霸氣流水席！尾牙開2600桌砸近億　高空煙火+藝人開唱像跨年。（圖／翻攝自臉書／RIWAY International）

▲高雄超壯觀2.6萬人流水席，辦桌放煙火，還請來藝人開唱。（圖／翻攝自臉書／RIWAY International，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市10日晚間出現超壯觀萬人流水席，不僅施放高空煙火，架設超大舞台，還請來藝人輪番上陣演唱。原來，新加坡一間保養品傳銷公司在亞灣83期空地舉辦尾牙，砸近億元席開2600桌，讓2萬6000名會員齊聚歡慶，現場猶如跨年晚會。

這間外商公司成立15周年，去年9月開始規劃尾牙晚宴，考量可容納超過2萬人的場地不多，看中高雄旅宿充足、氣候適宜，又有獨特的辦桌文化，因此向台糖承租亞灣特區83期重劃區空地，光場地規劃、桌宴就燒掉3000萬，若再算上高鐵票、350輛遊覽車、5星級飯店及商旅住宿，花費近上億。

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▲▼高雄霸氣流水席！尾牙開2600桌砸近億　高空煙火+藝人開唱像跨年。（圖／翻攝自臉書／RIWAY International）

▲現場席開2600桌，高空俯瞰相當壯觀。

這一場尾牙晚宴是高雄2023年開春以來最大會展活動，除了搭建長45公尺、寬31公尺超大舞台，還施放高空煙火，並請來歌手周華健、蕭煌奇，以及搖滾天團「動力火車」獻唱，讓台下萬人嗨到最高點，堪稱是最狂的「萬人流水席」，也讓附近民眾很羨慕。

由於現場有來自新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、日本、緬甸與菲律賓等12國會員，加上提前入住、戶外辦桌形式，不僅帶動地方商機，也讓海外旅客體驗到台灣辦桌文化。

▲▼高雄霸氣流水席！尾牙開2600桌砸近億　高空煙火+藝人開唱像跨年。（圖／翻攝自臉書／RIWAY International）

▲▼高雄霸氣流水席！尾牙開2600桌砸近億　高空煙火+藝人開唱像跨年。（圖／翻攝自臉書／RIWAY International）

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