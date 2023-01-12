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發6000元現金卡關　民眾黨批政院「隔岸觀火」：只關心內閣總辭

▲▼ 民眾黨總召邱臣遠 。（圖／記者崔至雲攝）

▲民眾黨總召邱臣遠。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中央政府總預算案原定11日院會進行表決，但民進黨指控國民黨未在協商結論簽名、拖延菸害防制法立法，國民黨團則批綠營「打人喊救人」，憤而撤回延會決議、拒簽總預算協商結論。對此，民眾黨總召邱臣遠指出，藍綠兩黨在溝通下有很多政治攻防，導致年前發現金延宕，但行政院也在隔岸觀火，發現金的特別條例要通過，時程上非常趕，呼籲藍綠兩黨理性，儘速啟動相關溝通。

針對行政院會今日有望通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，並核轉立法院審議。邱臣遠指出，很多民眾期待過年前可以現金發放，但過程中藍綠兩黨溝通下有很多政治攻防，因此延宕至今，而行政院也只有隔岸觀火，他們最近似乎都在討論內閣總辭，相關版本也沒有方案。

邱臣遠表示，條例要通過，還要完成立法程序，院長蘇貞昌也要來立法院備詢，此外還有二讀、三讀，時程上非常趕，最重要朝野要有共識，民眾黨提醒，當時訴求是1400億要與民眾分享經濟果實，但是勞健保虧損、台電補貼等，如果是包裹式的特別條例，民眾黨認為要嚴審，要做更仔細的審查。

對於國民黨團拒絕延會，導致「還稅於民」沒辦法發放？邱臣遠說，最重要是法源依據，行政院提出的版本內容超徵部分的經濟果實有沒有合理分配、是不是要為民進黨的錯誤能源政策、錯誤勞健保政策來做補貼，還是要針對特定企業用大紅包的方式發放，這些都要看到行政院版本才能判斷，各政黨都有有政治訴求，民眾黨尊重，但還是呼籲冷靜看待，希望可以啟動協商機制，盡快把總預算審完，特別條例預算也盡快協商。

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