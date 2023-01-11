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50人群組嗨喊「好大好想埋」！她私密照慘遭外流　渣男狠嗆：告啊

女網友被前男友劈腿還被散佈私密照。（示意圖／Unsplash）

▲女網友被前男友劈腿，還遭散佈私密照。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

男女朋友在交往時，千萬不要因為一時意亂情迷，而將自己較為私密的照片傳給對方。一名女網友表示，劈腿的前任竟在50多人的群組內散佈她的私密照，讓她相當火大。而前男友後來的態度也惹火了其他網友。

一名女網友在Dcard上發文表示，前陣子她抓到前男友與他的前女友滾床單，於是2人後來便分手，沒想到日前她卻收到男友朋友的訊息，表示前男友在50多人的群組內散佈她的私密照，還說了許多讓人不舒服的言論，像是「好大好想埋喔」、「你前女友好欠幹」，讓女網友十分氣憤。

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但當女網友去質問前男友時，前男友竟回答，「蛤，笑死，反正又沒有臉」，毫無悔意的回覆讓女網友氣憤不已，當女網友表示要提告時，前男友還說：「可憐，那妳倒是告啊，我看妳能告到哪去」。無所謂的態度讓女網友決定公審前男友。

女網友與前男友對話。（圖／Dcard）

▲女網友與前男友對話。（圖／Dcard）

女網友將此事發布到Dcard後引發熱議，前男友發現後，竟還傳訊息給女網友求情，希望她不要找律師提告，甚至還請出媽媽，請媽媽叫女網友不要太衝動。其他網友們看完都認為要給前男友教訓，因此都支持女網友提告。

女網友與前男友對話。（圖／Dcard）

▲女網友與前男友對話。（圖／Dcard）

其他網友們回覆，「拜託找律師協助，聊天記錄囂張的要死，一點錯誤認知都沒有，這種垃圾渣男真的要告死他欸」、「找律師諮詢，告就對了，就算照片沒有臉對話已經很明顯了」、「心態真的很不好」、「告死他，然後千萬不要和解，這種廢物就是要給他一點教訓」。

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