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美女醫感冒後暴肥！手腳抽筋骨頭壞死　竟是丈夫投毒…下場出爐

中國一名女醫師感冒遲遲沒好，結果竟是被丈夫下毒。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲女醫師遭丈夫下毒。（圖／翻攝自澎湃新聞）

圖文／CTWANT

知人知面不知心！大陸山東費縣有一名女醫師，6年前因為一場感冒，身體開始出現異常，甚至骨頭壞死，還得了糖尿病，結果一查發現是同樣是醫師的枕邊人搞鬼，讓人不敢置信。

根據《澎湃新聞》報導，女醫師在2016年11月感冒，本來要去醫院治療，但身為醫師的丈夫勸說她在家自己吊點滴，不用去特別浪費錢，出於對丈夫的信任，因此她早晚各打一次點滴，然而5天後情況沒有好轉，甚至視力模糊、腿抽筋，整個人還胖了一大圈。期間她曾詢問丈夫，對方回答用的是治感冒的藥，辯稱腿抽筋走不動是腰間盤突出壓迫造成。

怎料，女醫師身體狀況愈來愈糟，出現「多吃多飲多尿」，短短20天體重暴增至少5公斤，腿部和腹部皮膚已出現許多裂紋，並有手抖、心慌、渾身無力、手腳抽筋、關節疼痛，前往醫院檢查，赫然發現血糖超標，是正常人的3倍。醫師看到她第一眼，就猜測她曾大量使用激素類藥物，但仍不知道真正原因。

家中出現許多藥瓶。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲家中出現許多藥瓶。（圖／翻攝自澎湃新聞）

不過，女醫師出院半年後，身體各項機能逐漸恢復正常，好像從未發生過那場怪病，直到2017年9月，女醫師和丈夫因家庭瑣事鬧離婚，母親收拾東西在家中發現地塞米松的藥瓶，這才懷疑之前病變與此有關，立刻向警方報案。經過調查，確認丈夫違規拿取藥物，給予停職7天處分，罰款500元人民幣，同時女醫師也提出告訴，2人在隔年1月解除婚姻關係。

女醫師的丈夫同樣是醫師。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲女醫師的丈夫同樣是醫師。（圖／翻攝自澎湃新聞）

晴天霹靂的是，女醫師2019年9月4日被診斷雙側股骨頭無菌性壞死，被評定為肢體三級殘疾，直到2022年3月18日，法院立案展開偵查，4月28日將女醫師丈夫給逮捕。警方發現，嫌疑人是模仿2016年內蒙古赤峰市2名醫生使用激素投毒的案子，也就是「模仿做案」。

到了今年1月11日，法案針對此案開庭，檢方以故意傷害罪提起公訴，被告在看守所透過視訊參加庭審，當庭認罪認罰。時隔6年再見到前夫，女醫師仍恨得牙癢癢：「只覺得他惡毒」、「他毀壞了我的身體和6年的青春，我不要賠償、不諒解，只求法律予以嚴懲」，只希望法院作出公正判決。

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