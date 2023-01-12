妹子相親逼問「性功能正常嗎」惹火對象　疑惑：是我太直接？

▲一名女子相親，狂問對象問題，結果把對方惹火。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人會透過相親找對象，因為雙方都不認識，想多了解是正常。不過，大陸有一名女子，近日和與相親對象加微信聊天，沒想到聊沒幾句，就問了一大堆，尤其一個私密問題讓男方覺得傻眼，整個大動怒。

女子在微博PO出對話，提到：「和相親對象剛加微信沒聊幾句他就生氣了，是我說話方式太直接了嗎？」可以看到女子首先問對方怎麼稱呼，接著劈哩啪啦狂問，包括房子是全款還是首付、寫的是誰的名字、車寫誰的名字、結婚前有沒有打算換一輛新車、年收入多少。另外，還有家庭收入，婚後是想各管各的，還是由女方統一管理、打算生幾個孩子，幾胎、性別、結婚聘金給多少等，問得超仔細。

▲女子一開始就問到房子。（圖／翻攝自微博）

相親對象問女子嫁妝給什麼，她回答：「會買一輛20多萬（人民幣）的車陪嫁」，更開條件希望車子歸她，但男方沒有意見，只是好奇：「問完沒有？」接著她詢問私密問題，「你那性功能正常嗎？」透露有朋友結婚以後老公不太行，結果鬧離婚。對此，男方表示在正常的標準，但她還是不放棄，繼續追問：「時間有20分鐘？」

▲女子問到結婚後的問題。（圖／翻攝自微博）

女子這下把男方給惹火，對方直接一句：「算了我們不適合」，不滿對方的問題太多，狠酸：「下次相親妳直接找對方要個簡歷好了，一上來就問個不停」。女子解釋自己只是想弄清楚，合不合適再決定要不要相處，但他無法接受，認為問題越問越離譜，「怪不得找不到對象，妳這種女人我還是第一次見到」。

▲女子好奇男方的性功能。（圖／翻攝自微博）

對話曝光後，掀起一陣討論，網友紛紛留言，「剛認識就打算結婚啊」、「妳好像面試的…」、「妳真的挺奇葩的」、「都還沒確定感情，直接就問到性功能了，也是真離譜」、「真的…不尊重人…基本的禮貌都沒有嗎？」

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