流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」　網友群起砲轟

▲「輔大陳若儀」討要150萬分手費。右為陳若儀本人，與本文無關。（圖／左，翻攝匿名2公社／右，翻攝臉書）



記者崔子柔／綜合報導

「流水席之亂」延燒10天，女主角「輔大陳若儀」Kelly a和未婚夫婚事破局，又被小姑爆料她去討要150萬元的分手費，一系列貼文幾乎都出現在臉書「匿名2公社」，昨晚一則貼文雖然並未提及此事，卻也引來網友砲轟。

昨晚「匿名2公社」一則貼文內容指出，「明明是受委屈的那個人，為什麼搞得好像我才是做錯事的那個」，雖然文章隻字未提流水席、騙婚、600萬、小姑等關鍵字，但卻仍被社友們當成是Kelly a的發文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友發文說自己委屈。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）



大批網友湧入該則貼文表示，「因為做錯事的人仍然會覺得自己受委屈，因為要不到150萬」、「a這才是真正的妳，得了便宜還買乖」、「沒公主命卻有公主病…腦袋破洞嗎」、「因為你吃相難看」、「真的不知悔改a」、「明明是做錯事的那個人，為什麼搞得好像受委屈的那個」。

▲原PO後續回應。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）



不過也有人說，「不管人或事是真是假，我都已經不想看歹戲拖棚，真煩」、「感覺不是本人耶」、「現在因為是在匿名，到底是誰po的文天曉得」，文章原PO後續也留言，「怎麼po什麼都會被聯想成a小姐啊」。