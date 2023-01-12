特斯拉車主衝店抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

▲特斯拉中國二度宣布大降價，車主衝門市抗議。（圖／翻攝自微博／Kevin在紐約）



記者崔子柔／綜合報導

特斯拉中國6日宣布，大陸國產車型大降價，不僅讓多款電動車價格創歷史新低，還是在短短3個月內就2度降價。這讓才剛用原價買到的車主氣炸，衝到各省市的門市抗議要求退錢，結果有網友分享，他拉了朋友到特斯拉維權，「狗東西看降價了挺便宜買了一台」。

汽車博主閻闖9日PO出朋友圈的截圖，一名男子和友人一起去特斯拉維權，結果看到現在的價格太優惠，「狗東西看降價了挺便宜買了一台」。

▲汽車博主分享貼文。（圖／翻攝自微博）



除此之外，微博上也有許多網友討論指出，「有些人不太理解車主去維權後又買了一輛，這不很簡單嗎？再買一輛拉低平均成本」、「再買一輛平倉，不就少賠了一半」、「給買了特斯拉降價的車主一個建議，再買一輛特斯拉，原來的賠了6萬，再買一輛平均一輛賠3萬，下次特斯拉漲3萬就回本了」。

▲大陸網友討論。（圖／翻攝自微博）



特斯拉中國6日大幅調降售價，包括Model 3下殺至人民幣22.9萬元（約新台幣103萬元）起跳；Model Y長程版休旅車也下殺至人民幣30萬9990元（約新台幣139萬元），比起原價都便宜了大約3萬人民幣（約新台幣13.5萬）。