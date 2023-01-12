桃園婦拉菜籃過街...砂石車起步秒輾斃！驚悚影片曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區介壽路昨（11）日下午發生砂石車疑似未注意前方狀況、不慎輾過穿越馬路九旬老婦的事故，老婦當場血流如注慘死；大溪警方初步調查，寧姓駕駛往八德區方向行駛等停紅燈，正啟動時，詹姓老婦正好穿越馬路，被砂石車右前輪輾過造成不幸，肇事原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市寧姓砂石車駕駛11日下午3時許行經大溪區介壽路往八德方向行駛時，未注意前方老婦人穿越馬路當場輾過，圖為監視器拍下最後畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

大溪警方指出，昨天下午3時50分許，53歲的寧姓男子駕駛砂石車由大溪介壽路往八德方向行駛，在路口等紅燈，此時高齡91歲的詹姓老婦推著菜籃穿越馬路，砂石車剛好啟動，疑似視野死角，駕駛未注意詹婦穿越道路，老婦當場被右前輪輾過，駕駛察覺壓到異物趕緊停車察看，但老婦已倒臥於血泊中。

▲砂石車肇事後在現場等候警方處理。

大溪警方初步調查，砂石車駕駛未注意車輛周邊動態，行人則未依規定走人行穿越道是造成事故發生兩個主要原因，至於肇事責任正由警方調查釐清中；警方呼籲，行人穿越馬路應依規定行走人行穿越道並注意左右來車，駕駛大型車輛更應隨時注意車輛周邊動態與前方狀況，以免發生意外。