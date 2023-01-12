傳賣毒給蕭淑慎！「毒后小妖」落網　還幫客戶手機植木馬程式

記者邱中岳／台北報導

北市中正第二分局日前接獲線報，曾經被指就是賣毒給知名藝人的「毒后小妖」，再度重出江湖販毒，且聲稱在藥腳手機上植入木馬程式，只要輸入密碼錯誤2次，手機就會自動刪除訊息且重置，警方3日逮捕小妖等5人，並起獲海洛因等毒品。

警方調查，年約40歲的黃姓女毒販，綽號「毒后小妖」，在多年前被警方逮捕，當時就謠傳曾經在2006年間，當時提供毒品販售給知名藝人蕭淑慎、鄭進一等，黃女因毒品案被通緝，於是開始四處躲藏。

▲黃女有「毒后小妖」之稱，外傳曾經販毒給大咖藝人。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃女居無定所，有時候睡車上、有時候躲在宜蘭民宿，警方溯源追查，多名藥腳指稱是向黃女等人購買毒品海洛因，從2022年8月開始陸續逮人，今年1月初鎖定黃女等5嫌下落，展開圍捕行動。

黃女等5人到案後，被警方查出10多包毒品海洛因、3顆海洛因球，以及上百萬現金，訊後依毒品罪嫌將黃女5人送辦，黃女因毒品案遭通緝，解送相關單位歸案。

▲黃姓女毒販疑當起駭客，在藥腳手機植入木馬程式。（圖／翻攝畫面）

警方逮捕藥腳時，藥腳還透露，黃女會在客人手機上植入「木馬程式」，只要密碼輸入錯誤2次，就會自動刪除訊息且重置手機，黃女到案也坦承「駭客行為」，目前警方也將手機送相關單位鑑識還原，釐清木馬程式真偽。