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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通突喊「林智堅是冤案」　黃暐瀚曝戰略：他們有信心打贏

記者黃翊婷／綜合報導

立法院10日進行黨團協商明年度中央政府總預算案，國安局長陳明通疑似不滿國民黨團指稱他掩護前新竹市長林智堅論文抄襲案，當場起身反駁，「林智堅的案子，很確定是一個冤案！」資深媒體人黃暐瀚分析，陳明通突然大爆發「直球對決」，和以往迴避的作風不同，看來是有信心打贏這場官司。

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳明通堅稱林智堅的案子是冤案。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團10日在立法院審查到國安局預算相關提案時，指稱「陳明通面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊」，疑似引起陳明通不滿，他當場站起來向立法院長游錫堃表示，「我還是要說明一下，林智堅的案子，很確定是一個冤案！」

陳明通表示，台北地院11日下午針對調查局調查官余正煌提告林智堅涉犯《著作權法》一事再度開庭審理，所有證據包含國民黨團總召曾銘宗、立委溫玉霞都看過，「這是個冤案，我在這裡必須說明，通過這樣的東西，我沒辦法接受。」

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲林智堅挨告涉犯《著作權法》，台北地院11日再度開庭審理。（資料照／記者林敬旻攝）

資深媒體人黃暐瀚11日在臉書PO文分析，陳明通過去在立法院被問過3次林智堅論文案，每次都是以「陳局長不回答陳教授的問題」予以迴避，這次卻在開庭前夕突然大爆發，在立法院驚天一吼，陳局長硬起來化身為陳教授，理由其實很簡單，「陳明通跟林智堅有信心打贏『官司』，戰略是『余正煌無權主張著作權』。」

黃暐瀚指出，林智堅的委任律師胡中瑋曾說過，違反學術倫理不等於違反著作權法，余正煌的89頁論文中，有27頁完全複製「民調內容」，包含未公開發表的著作（民調公司的分析），不符合著作權法第52條的「合理引用」，因此余正煌無權提告。

黃暐瀚進一步表示，簡單來說，台大撤銷林智堅的學位，學倫會說林智堅違反學術倫理，但不等於「違反著作權法」官司就會輸，只要證明余正煌論文內容「抄襲」從未公開過的「林智堅內部民調」，這場官司余正煌未必穩贏。

不過，余正煌的委任律師吳俊德也提到，林智堅從來沒有提過該民調的著作權問題，陳明通也曾引用來當成論文發表，該份民調背後的公司是林智堅為了答辯而捏造出來的。

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