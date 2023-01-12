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新北男站土地公廟「焚一柱香」全身發抖　路人驚報警！真相曝光

▲▼新北男站土地公廟「焚一柱香」全身發抖。（圖／翻攝畫面）

▲男子獨自站在土地公廟「焚一柱香」全身發抖。（圖／翻攝畫面）

記者許力方／綜合報導

新北市林口區一間土地公日前出現一名男子，在寒流來襲的深夜獨自站在天公爐旁，手上還拿著一柱點燃的香，全身不停顫抖，熱心民眾路過發現，擔心地通報警方。員警把他帶回休息、買泡麵讓他果腹，一問之下才知道，原來他回不了家，便展開了護送任務。

事發於2日晚間8時許，寒流來襲又逢降雨，氣溫驟降致8度，有熱心民眾行經林口區文化北路上的土地公廟，發現一名男子衣著單薄，獨自待在廟裡許久，手上還拿著一炷香，擔心他發生意外，便傳訊給「林口阿姨」議員蔡淑君求助，蔡淑君立即聯繫林口分局忠孝派出所。

副所長林家益、警員劉冠廷獲報後立即前往土地宮廟，到場時，果然看見男子穿著單薄衣物，獨自站在廟前天公爐旁，身體還微微顫抖，手上拿著已經點燃的香，員警見狀趕緊請男子坐著休息，並查證男子身分，但男子疑似表達能力有問題，語無倫次。

▲▼新北男站土地公廟「焚一柱香」全身發抖。（圖／翻攝畫面）

▲▼新北男站土地公廟「焚一柱香」全身發抖。（圖／翻攝畫面）

男子在寒風中不斷發抖，員警便先將他帶返派出所，泡了一碗熱騰騰的泡麵給他充飢，期間警方透過比對上百筆資料，總算查出他身分，並載其返家，家屬連忙感謝。40歲的周姓男子當天從家裡獨自外出，結果半途迷路，不知道怎麼回家，夜深天雨又冷，他饑寒交迫，只好走去附近的土地公廟休息，但因為太冷了，他四處尋找保暖物，看到天公爐有燃香，索性就點燃了一炷香拿在手上，並靠近爐子取暖。

林口警方呼籲，近期偶有寒流來襲，家裡如有老人家或智能障礙患者，除注意多加保暖外，也要隨時留意家人動態，並可至區公所申請免費「愛心手鍊」，若真走失也能迅速找回，另也可在其時常穿著的衣物上縫紉相關家屬聯絡資訊，當意外發生時，更能盡快得到大家的幫助。

▲▼新北男站土地公廟「焚一柱香」全身發抖。（圖／翻攝畫面）

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