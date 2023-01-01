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紫南宮借3.3億錢母「還款6億」！一年湧入54萬信徒

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投竹山紫南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者柯振中／綜合報導

今天是2023年的開頭，不少人會到廟裡拜拜、求發財金，希望神明保佑整年好運，南投竹山紫南宮的人潮更是誇張。而根據廟方統計，2022年一整年，共有54萬名信徒借金、還金，其中借出的金額為3.3億元，而歸還的金額更是高達6億元，恐怖金額曝光，也顯示了紫南宮的人氣。

紫南宮1日上午9點開始發放錢母，廟方更是加碼，讓前4,168位民眾能夠拿到「金雞蛋」抽獎。此外，廟方還打造了5只金戒指，透過土地公的金牌打造而成，讓幸運獲得的民眾能夠擁有好運。

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▲▼南投竹山紫南宮將於元旦發錢母，前4168位民眾還有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲根據廟方統計，光是2022年一年，就有54萬名信徒借金、還金，借出3.3億元、歸還6億元。（圖／記者高堂堯翻攝）

紫南宮發放錢母、還舉辦了抽獎活動，吸引了大批信徒到場卡位，更是有許多人從2022年12月28日就到場排隊，「從去年排到今年」的情況，讓人感到相當佩服。

▲▼南投竹山紫南宮將於元旦發錢母，前4168位民眾還有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲紫南宮發放錢母2023年元旦發放錢母，有不少信徒「從去年排到今年」。（圖／記者高堂堯翻攝）

根據《民視新聞網》報導，紫南宮統計，2022年共有54萬名信徒來借金、還金，從廟裡借出的金額為3.3億元，歸還的金額則更多，高達6億餘元，這項恐怖的數據曝光，也顯示了紫南宮的人氣。

 

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紫南宮借3.3億錢母「還款6億」！一年湧入54萬信徒
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