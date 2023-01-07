今尾牙拜土地公！「把握9時段」爆賺一整年　這些人絕對要拜

▲今「尾牙」拜土地公，可以招財求好運。（示意圖／記者吳奕靖攝）



網搜小組／劉維榛報導

錯過昨（6日）天赦日的人，可要好好把握今日的「尾牙」強運日，趕快拜土地公祈求發財。豊寓島嶼風水顧問高宏寓教戰「最強發財公式」，除了帶供品金紙外，最好在9個時段內去拜拜，再誠心唸一段祈求文，一整年可望得到五方財神的眷顧。

據《三立新聞網》報導，豊寓島嶼風水顧問高宏寓表示，土地公（福德正神）是地方守護神，像是企業主、開店做生意、門市專櫃銷售、外銷貿易商、業務、網紅直播與網購電商平台等，都會向土地公祈求生意興隆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，高宏寓也親曝「最強發財大絕」，像是9個最佳拜拜時程、準備那些供品金紙，以及最關鍵的祈求範例，如下：

拜土地公最佳9個時辰

23：10～00：50

05：10～06：50

07：10～07：50

09：10～10：30

11：10～12：30

15：10～16：00

17：10～18：00

19：10～20：00

21：10～22：50

拜土地公供品（提醒信眾，其實供品不在多，主要是誠心供奉最重要）

三牲五果、茶酒、發糕、甜湯、餅乾、糖果、飲料、壽麵、壽桃、麻糬、湯圓、麻油雞、潤餅等。

拜土地公金紙

疏文稟報、四色金（壽金/福金/刈金/大把壽金）土地公金、甲馬等。

拜土地公祈求範例

拜請OO廟鎮殿主神福德正神／土地公伯、土地公婆，信士／信女（弟子）OOO，出生於農曆XX年XX月XX日XX時，住在OOO（住家或公司地址），今良辰吉時特別準備金銀財寶、三牲素果向您敬拜，祝福…………，感謝…………，祈求…………，並護佑………（祈願如：賜與良機，牽引貴人），祈求土地公眷顧。 若蒙恩澤達成，願以所得福報，行功造德，利己利人，叩謝神恩 恭請福德正神鑒納，信士／信女（弟子）OOO敬拜 天運歲次 壬寅年農曆12月16日吉時。

另外，高宏寓更加碼開運撇步，民眾可帶開運物（聚寶盆、貔貅、符令），伸出左手繞主爐3圈或7圈，祈求一整年能得到五方財神的眷顧。信眾也可以土地公求符令、發財金，回家後可置於聚寶盆、存摺、金庫等，有助於添財添庫。

最後，高宏寓提醒，拜拜也可以供上「艾草包、芙蓉七葉、玫瑰花瓣」，晚上放入浴缸中洗澡，象徵著把2022一整年的壞運通通洗掉。

▼手拿開運物，繞香爐3圈或7圈，祈求土地公加持旺一整年。（示意圖／記者劉維榛攝）

