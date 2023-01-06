「5＋7用手指算」老師不給過　爸傻眼喊：還有什麼算法？

▲原PO直接被考倒。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

現在小學的作業常會讓父母們一個頭兩個大！一名父親分享小學兒子的數學作業，題目中不僅要回答「5+7」是多少，還要解釋算法，天真的兒子回覆老師「用手指算」，卻被老師用紅筆圈起來要求算式，讓看到作業的爸爸相當苦惱，上網求問「還有什麼算法？」引起討論。

一名爸爸在臉書社團「爆廢公社二館」貼出兒子的數學題本，上面寫著「5+7是多少」，並同時要求「說說看，你是怎麼算的？」原PO的兒子回答「12，用手指算」，卻被老師圈起來要求「算式！」但孩子寫不出來，他也不知要寫什麼算式，因此發文求助「5+7除了手指還有什麼算法？」

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貼文一出立即引發網友熱烈討論，還被社團管理員轉貼到「爆料公社」臉書，有超過1400人按讚，「計算機、手機」、「看隔壁算的」、「手指頭不夠加上腳趾」、「叫阿嬤來算啦」、「用心算的」、「那是印度式算法嗎？我們老人真的沒學過」、「手指和腳趾並用，必要的時候用大象」、「我覺得很侮辱心算，答案對不就好了」。

也有熱心網友認真解釋，「第一題題目有呀 」、「7分成5＋2，5＋5是10，然後12，不然畫5個o＋7個o，數起來12個o」、「低年級會要拆開，再湊整數5＋7→5＋5＋2→10＋2=12」、「題目應該要講要用哪種方法計算，如果這個單元教直式算式的話，就要用直式的比較好，不確定的話，就直式、橫式都寫」。