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明華園黃字戲劇團《屠龍魂》　1 ／ 14 八塊厝民俗藝術村演出

▲明華園黃字戲劇團《屠龍魂》

▲明華園黃字戲劇團《屠龍魂》。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歡送虎年，喜迎兔年，農曆年前壓軸好戲登場！由桃園市政府文化局主辦的閩南傳統藝術巡演，特別邀請明華園黃字戲劇團，於1月14日(星期六)晚間7時在八塊厝民俗藝術村，演出充滿奇幻神怪色彩的《屠龍魂》，邀請市民跟著巡演腳步，一起來品味具有南部歌仔戲特色的藝術魅力。

文化局表示，這齣經典大戲《屠龍魂》主要講述袁天罡與涇河龍王溫戟打賭，言明玉帝將於長安上空普降甘霖，城外積水一呎，城內積水一吋，龍王不服氣地與袁天罡打賭。

▲明華園黃字戲劇團《屠龍魂》

明華園黃字戲劇團由明華園第三代陳子陽團長領軍，於1999年正式成軍，活躍於民間節慶廟會、建醮慶典、文化場域與兩岸學術交流演出，也曾應大專院校邀請演出與師生交流，累積豐富的演出經驗，表演形式不僅沿襲南部歌仔戲外台戲「緊、迭、快」的演出方式，並結合現代劇場的觀念，融入許多新式的表演風格與型態，也為臺灣歌仔戲注入一股新的生命。

八塊厝民俗藝術村設立於大湳森林公園內，提供傳統民俗藝文創作和展演平台，去年底開館以來邀請桃園市國樂團、九天民俗技藝團、五洲桃興閣掌中劇團等團隊演出，農曆年前除了邀請明華園黃字戲劇團推出強檔好戲，歡迎大小朋友前來觀賞，1月14日及15日連續兩日上午還舉辦書藝名家現場揮毫贈春聯活動，藝術村內更有新年風格的市集，讓民眾感受滿滿的年味，為虎年畫下圓滿句點，迎接兔年的到來。

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