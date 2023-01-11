涉貪立委蘇震清出怪招！自訴書記官筆錄不實二審再被駁回

▲涉貪立委蘇震清自訴書記官筆錄不實，二審再遭駁回。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

涉及立委集體收賄案的立委蘇震清，日前因本案一審遭判刑10年。但案件審理期間，他竟出怪招，以偵查的檢察官、書記官筆錄不實為由，提出自訴，控告2人偽證、偽造文書等罪。書記官被告部分一審無罪，蘇震清上訴二審，高等法院11日再度駁回蘇震清的訴訟。

震驚社會的立委集體收賄案，乃因前太流負責人李恆隆為了爭奪SOGO百貨經營權，長期行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現任、前任立委，並請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更公司增資登記等等相關法令規定。蘇震清在本案中被列為首要被告，檢方聲押獲准起訴，一審法院審理後，認定他收賄2580萬元，將他重判有期徒刑10年，是本案中一審刑責最重的被告。

蘇震清在本案中始終不願認罪，還試圖翻轉結果但均未能成功。他在案件一審期間出怪招，以當時偵查的檢察官、書記官，對本案「污點證人」李恆隆的認罪筆錄記載不實，並羅織他罪名、入他於罪，因此以2人有涉嫌湮滅證據、偽造文書之虞，提出自訴。一審法院審理後，駁回蘇震清的自訴。蘇上訴二審，高等法院審理後，將書記官涉嫌部分撤銷、發回北院更審；至於檢察官被控涉嫌違法部分仍駁回，檢察官被告部分上訴第三審後，最高法院日前駁回確定。

至於書記官涉案部分，一審法院更審後仍判決無罪，蘇震清不服，又上訴第二審。高等法院二審審理後，11日再度駁回蘇震清的自訴。本案因《刑事妥速審判法》規定，上訴第三審受限制，書記官幾乎無罪確定。