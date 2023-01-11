司法院長許宗力轟對岸司法「失去審判獨立，台灣離地獄就不遠了」

▲司法院長許宗力，批評對岸最高法院院長「我們堅決反對審判獨立」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院長許宗力，在11日司法節致詞時提到「審判獨立被稱為國家最後一條生命線。」之後更批評對岸最高法院院長說「我們堅決反對審判獨立」的說法，希望大家捍衛司法，珍惜審判獨立，因為「失去審判獨立，台灣離地獄就不遠了。」

許宗力在2023年「第78屆司法節學術研討會」中，擔任首位致詞者。他致詞時，先提到今年起開始實施的國民法官新制，認為有效提升人民對司法的信賴程度，近來的民意調查，民眾對司法的信任度也有提升。接著他話鋒一轉，開始論述審判獨立。他說司法的核心精神是審判獨立，「審判獨立更被稱為國家最後一條生命線，因為只有獨立的審判，不受任何控制，司法才能獲得人民信任。」

許宗力說，「當有一個鄰居，他們的價值信仰跟我們不一樣，他的最高法院院長宣稱『我們堅決反對審判獨立』，他的軍機、軍艦持續越過台海中線騷擾我們，依據媒體報導，更從週一起甚至在台海周邊軍演，但台灣人民似乎麻痺，不以為意，這種溫水煮青蛙現象，令人憂心。」

許宗力最後說，「在審、檢、辯、學法律人齊聚一堂慶祝有重大意義司法節的今天，我不能不提醒大家，要捍衛我們的司法、珍惜我們引以為傲的審判獨立，要有危機意識，絕不能讓失去審判獨立的一天到來，一旦失去審判獨立，台灣離地獄就不遠了。我希望，不，應該說我確信，我們不僅是在今天慶祝有審判獨立的司法節，未來每一年我們也都會慶祝有審判獨立的司法節。」

法務部長蔡清祥也接著致詞，他回應許宗力的說法，提到法務部對國安案件的重視，蔡清祥說「國安的案件跟一般的案件不同，我們在處理時應該有一個更高的認識，要知道這樣的案件影響程度非常深遠，甚至影響到國家安全，影響到社會的安定，還有人民的生命。所以呼籲大家，要更重視國家安全的問題。」