春節連假用火、用電頻率增　雲林縣消防15天專案護家園

▲義消協勤春節專案工作計15天，持續以「預防火災、搶救災害、緊急救護」三大工作主軸，持續強化救災整備措施，以確保春節期間防救災效能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節連假將至，縣長張麗善與斗六市長林聖爵於今（10）日前往消防局為所有辛苦執勤的消防人員打氣及提前拜早年，並送上備勤所需物資及慰問金，義消總隊顧問團長謝帝旺率顧問團更於春節期間自掏腰包致贈備勤所需慰問品，讓執勤的人員感受到滿心關懷。

雲林縣長張麗善表示，在雲林縣消防局人員及鳳凰志工用心宣導下，雲林縣住宅用火災警報器安裝率已突破99％，近4年來，也有68件火災因裝設有住宅用火災警報器，並成功鳴叫警示，致能及時化解危機，免於遭受火災吞噬。即將過年，年節期間用火用電增加，亦加強宣導民眾居家用火用電安全，他們為民設想的辛勞令人敬佩。

▲義消總隊顧問團長謝帝旺率顧問團更於春節期間自掏腰包致贈備勤所需慰問品，讓執勤的打火弟兄們感受到滿滿的關懷之意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局說明，今年1月19日至2月2日，編排義消協勤春節專案工作計15天，持續以「預防火災、搶救災害、緊急救護」三大工作主軸，持續強化救災整備措施，以確保春節期間防救災效能。縣長張麗善感謝所有消防及協勤民力經年累月為救災工作所作的貢獻與付出，給予高度肯定與嘉許，同時期勉各執勤同仁持續展現服務民眾之用心，將雲林縣營造成一個「安穩、安全、祥和」的家園，讓全縣鄉親安心過好年。

▲斗六市長林聖爵，深知消防弟兄辛勞，特意前來慰問並致贈慰問品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）