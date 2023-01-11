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小黃車資上調15元改表近800？　應曉薇批經濟部當北北基小黃肥羊

▲▼小黃車資上調15元改表近800？　應曉薇批經濟部當北北基小黃肥羊

▲有計程車駕駛表示改表要花近800元覺得不合理。

圖、文／臺北市議員應曉薇辦公室提供

針對北北基計程車運價調整與春節加成方案，小黃駕駛的反映兩極化，臺北市議員應曉薇接受計程車駕駛陳情，漲價15元，改表花不到3分鐘卻花費800元的改表費。北北基5萬部計程車駕駛被限制到40多個地點改表付錢，不禁要問改表技術、改表專利、改表成本需要付近千元？若未來車資再調整，再付一次改表費？臺北市計程車駕駛工會理事長鄭力嘉也透過應曉薇幫計程車駕駛發聲，希望公運處說明與檢討，應曉薇也向公運處查證，公運處回覆表示，「第一表行係中央經濟部標準檢驗局所轄。第二改表費用會納入計程車運價調整的營運成本計算項目。但也提到改表費用無公告或收費法令依據，係依市場機制收費。」應曉薇表示歷次會議竟未曾討論改表合理費用，要求公運處一星期內解決不合理改表收費問題，並反應給經濟部，五萬部小黃不是肥羊。

▲▼小黃車資上調15元改表近800？　應曉薇批經濟部當北北基小黃肥羊

▲臺北市計程車駕駛工會向市議員應曉薇陳情。

北北基計程車起跳價將於112年4月1日起由70元調漲到85元，計費基準也將調整，春節加成則從1月17日實施至1月29日，每趟加收30元。應曉薇表示許多計程車駕駛表達「漲價快樂不起來」的心情。受到近年疫情影響與生活型態改變，只是滷蛋價的車資微調可能降低民眾的叫車率，加上多元計程車的競爭，都可能導致小黃駕駛朋友的收入減少。

因此應曉薇呼籲，公共運輸處應宣導春節加成收費機制，包含改表後春節加成自動會列入計算，民眾不用額外支付。以及立刻提出不合理改表費解決方案。

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