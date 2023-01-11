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英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

記者陳俊宏／綜合報導

英國媽媽Anna-Marya專程飛來台灣，探視住在高雄的女兒，結果她大讚高雄根本是天堂，包括「交通運輸方便」、「街道很乾淨」以及「愛護動物」。

▼英國媽大讚高雄根本天堂。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Anna-Marya接受《不要鬧工作室》訪問指出，上次看到女兒已經很久了，是女兒的生日，「我其實也不是真的來拜訪女兒，我只是用看她當藉口來台灣旅行，因為當孩子要搬到很遠的地方住，我就可以用這理由去旅行順便找小孩。」

Anna-Marya說，她來自英國，但住在地中海東部的溫暖島嶼「賽普勒斯」，那裡交通運輸很不方便，就連每天從A點到B點的通勤都非常痛苦，「當我來高雄根本就像是來到天堂」，搭高鐵出發和抵達時間都很準時，城市中還有輕軌，捷運和公車都有漂亮的電子看板，告知車子何時會到。

▼英國媽大讚高雄街道很乾淨。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Anna-Marya表示，賽普勒斯到處都是垃圾，不管是城市或鄉村；但高雄每條街道都很乾淨，即便很多人在路上吃東西，甚至路邊沒有垃圾桶，還能維持這麼整潔，大家自行帶走垃圾。

Anna-Marya提到，在賽普勒斯也會因動物遭到不好對待而傷心，當地很多流浪動物，大部分生活很辛苦，甚至還有不少打獵和棄養動物問題；來到高雄看到大家多愛動物，還用嬰兒車蹓寵物，也可見狗狗跳上機車和主人在路上晃，真是很迷人的景象。

▼英國媽大讚高雄交通方便。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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