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社會 社會焦點 保障人權

為8千元債務　少年慘遭開車押手掌凌虐還遭性侵

▲桃園市高姓、徐姓等4名男子涉嫌去年8月在文昌公園內強押被害人毆打凌虐，遭檢方起訴。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲眾人凌虐、性侵少年，最高法院判決定讞。此為示意圖。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市少年小柏（化名）因積欠徐姓少年8千元債務，徐姓少年竟烙人前來討債，眾人痛毆小柏，還有人在傷口撒尿，甚至開車輾過小印的手掌，更有人拿草梗性侵小印。更一審將陳姓主嫌等人，分別重判10年8月、10年等重刑。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

判決指出，新北市徐姓少年與小柏有8千元債務關係，雙方相約2020年4月間在新北市三重區某速食店談判，徐姓少年不滿談判沒結果，同夥當場就取走小柏手機，並將小柏強押到友人謝姓男子住處，一夥人開始凌虐，除了拳打腳踢以外，還逼迫小柏吃衛生紙及戴工地帽跳舞，甚至還以燒燙鋼圈燙小柏臀部

沒多久，徐姓少年又找了陳姓男子前來，並開車將小柏載到新北市五股區疏洪沼澤公園，繼續凌虐。眾人狂毆小柏，並將他脫光，全身噴漆；另外還拿出手槍，逼小柏含住槍口；甚至將小柏踢落山坡。陳男更開車壓過小柏的手掌，並在小柏傷口撒尿。期間也有人持草梗，性侵小柏。小柏遭慘無人道的凌虐3個多小時後，一直到清晨5點眾人離去後，他才爬到路邊，路人趕緊將他送醫。檢警循線逮捕陳男等8人，其中未成年人部分移送少年法院，陳男等5人被依照強盜、傷害等罪嫌提起公訴。

一審法院重判後，二審法院改將主嫌陳男重判行11年6月，其餘共犯也分別遭判刑11年4月到7年2月不等刑期。全案再經撤銷發回，更一審改將陳男涉案部分認定犯下「共同攜帶兇器強制性交而凌虐罪」，重判10年2月；另犯「成年人與少年共同故意對少年犯攜帶兇器結夥強盜罪」，這部分仍判8年2月，並未宣告應執行刑。另外楊姓共犯也分別遭判刑10年與8年，其餘2共犯也遭判刑。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞，陳男涉案部分將由檢方聲請法院訂應執行刑。

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