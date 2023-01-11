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色男摩鐵2度硬上同事女友！辯「愛愛紓壓」　二審重判法官這麼說

▲桃園市邱姓男子去年11月與李姓友人口角後竟遷怒其妻，毆打後以菜刀要脅逼脫衣服推上床，親吻頸部、撫摸胸部與下體猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲台中男子性侵同事女友，事後供稱是雙方同意「愛愛紓壓」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中阿正（化名）2021年4月認識了同事的女友小花（化名），他在同年6月23日以說明男友債務為由，與小花碰面，並帶到摩鐵硬上2次，他事後供稱是雙方同意「愛愛紓壓」，才發生性關係，否認性侵。一審法官認為罪證不足，判阿正無罪，二審法官不採信阿正說法，依強制性交罪，判處阿正有期徒刑3年6月。

判決書指出，小花發現男友長期買毒，導致負債，於是找男友的同事阿正詢問詳情，雙方在2021年6月23日下午碰面，到了同日傍晚6點，小花被阿正載到摩鐵稍事休息。不料，兩人才進房沒多久，阿正竟被小花美貌給深深吸引，色性大發，不顧小花的反對，把小花熊抱到床上性侵得逞，約15到20分鐘後，他見小花已無力反抗，竟再次對其性侵得逞。

阿正供稱，事發當天是小花主動打電話給他，希望能聊聊小花男友的事，後來小花同意到摩鐵休息，進到房間後，小花一直抱怨男友，他見小花非常憂鬱，隨口問要不要做愛紓壓，兩人於是發生性關係，不料隔天中午，小花竟用手機告訴他「怎麼可以這樣」，還說要讓他沒工作。

一審法官認為罪證不足，判阿正無罪。二審法官調查，如按照阿正的說法，小花當時背負龐大的經濟壓力，阿正在旁安慰小花，突然提議上床，已屬唐突，而小花原本陷於憂慮情緒，卻立即答應與阿正發生性關係，其間情緒轉折未免過於怪誕，不合常理，因此不採信阿正的說法，且小花事發前一天接受右手食指清創縫合手術，傷口疼痛，根本不適合、也不可能答應與他人性交。

法官認為，阿正原本有意追求小花，竟為滿足一己性慾，利用小花憂心男友負債情形之機會，建議前往摩鐵休息，再伺機對小花強制性交2次得逞，嚴重影響小花身心健全，而阿正不坦承犯行，也未能與小花和解，依強制性交罪，判處阿正有期徒刑3年6月，全案還可上訴。

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