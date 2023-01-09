約教召同袍喝酒　色男深夜硬幫吞吐！送吃的求原諒讓他更困擾

▲一名男子約教召同袍到家中喝酒，卻遭性侵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／桃園報導

桃園的阿正（化名）在教召時認識了同袍阿宏(化名)，他在2021年4月5日前往阿宏桃園家中喝酒，深夜時見阿宏熟睡，竟強吻阿宏，並對其性侵得逞，他事後為求得阿宏的原諒，常在對方家門放食物，卻反讓阿宏困擾。桃園地院近日審結，依乘機性交罪，判處阿正有期徒刑2年，緩刑5年，並接受法治教育課程3場。

判決書指出，阿正在參加教育召集時結識了阿宏，並因此成為朋友，阿正在2021年4月5日晚上到阿宏到家中吃飯、喝酒，後來兩人各自躺下來休息，到了深夜11時許，阿正見阿宏熟睡，並在酒精的催化下，竟色性大發，爬上床強吻阿宏，並以手撫摸阿宏胸部，之後拖掉對方的內褲，以口交的方式性侵得逞。

阿正供稱，他沒有預謀，也沒有使用強暴、脅迫藥劑或工具等手段性侵，也未造成阿宏身體、財產的損失，他犯後深感懊悔，主動自首，也有戒酒警惕，並不斷對阿宏道歉。然而，阿宏卻認為阿正事後不斷情緒勒索他，讓他不堪其擾。

法官認為，阿正酒後僅為逞一己私慾，竟性侵阿宏，導致阿宏身心創傷，於現今社會對生理男性仍存有要求陽剛氣質之刻板觀念下，其所為導致阿宏因身為性犯罪被害人而承受之壓力與偏見，亦絕非輕微，然而阿正事後深感後悔，屢在阿宏住家門口、以放置道歉信函或食物的方式試圖彌補己過，但考量阿宏反因阿正此舉更為惶恐憂懼，至今均無與阿正和解的意願，因此依乘機性交罪，判處阿正有期徒刑2年，緩刑5年，並接受法治教育課程3場，全案還可上訴。