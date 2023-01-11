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大陸 大陸焦點 特派現場

陸禁台食品刁難業者？　國台辦痛批「政治操弄」有關部門審核中

▲▼ 台灣水產品被禁 。（圖／台商提供）

▲ 台灣水產品99.9%被大陸海關「暫停進口」 。（圖／翻攝大陸海關總署官網）

記者任以芳／北京報導

大陸去年年底宣佈禁止台灣食品、水產品輸入，衛福部食藥署反擊是大陸海關刁難，要求台灣業者交出「機密配方」，事後又被外界多次爆料是食藥署協助申請過程出包填錯表格。針對這起羅生門事件，大陸國台辦發言人馬曉光今（11日）回應4點聲明，痛批民進黨政治操弄，強調台灣部分企業目前暫未獲得註冊，是提供的註冊訊息不完整規範，沒有貿易障礙和歧視待遇。有關主管部門正在進行審核。

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2023.1.11） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦今天召開例行記者會。馬曉光表示，自去年12月上旬以來，國台辦發言人先後3次通過書面新聞稿就此說明情況，澄清事實，駁斥民進黨當局政治操弄。針對相關問題，他再次說明四點。

馬曉光指出，第一，大陸發佈《進口食品境外生產企業註冊管理規定》（海關總署第248號令），適用於所有國家和地區向大陸境內出口食品的生產、加工、貯存企業的註冊管理。該規定優化了註冊程序，對不同類別境外生產企業實施分類管理，明確了企業主體責任和所在地主管部門監管責任，旨在保障進口食品安全。

他進一步說，一言以蔽之，這麼做是為了保障進口食品安全和消費者的健康權益。不僅根據世貿組織有關規則進行通報，也通報台灣方面。根據這一規定，台灣食品生產企業應補充完善相關註冊訊息。「這不是禁止台灣食品企業產品輸入，更不是民進黨所說的『貿易障礙』或『歧視待遇』。」

▲▼佳德鳳梨酥 原料配方 拒陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲佳德鳳梨酥供稱大陸要求配方機密，國台辦駁斥不存在這件事。（圖／記者屠惠剛攝）

他說，第二，台灣食品生產企業應提供的註冊訊息，與其他境外企業是一致的，其中按要求填報的原料配料相關訊息，是為了保障進口食品安全和消費者權益，不存在所謂要求交出「機密配方」的問題。這些訊息不會對外公佈，不會影響企業權益。「事實上，迄今為止也沒有發生過這樣的情況。」

馬曉光表示，第三，台灣部分企業目前暫未獲得註冊，主要原因就是提供的註冊訊息不完整不規範。雖然通告的期限到了，但只要按要求完善註冊訊息，經審核合格後依然可以向大陸出口產品。「據了解，目前一些台灣食品生產企業已經補充了註冊材料，有關主管部門正在進行審核，對於符合要求的，將予以註冊。」

最後，馬曉光指出第四點，「本來是單純的企業註冊問題，解決起來並不難。」台灣媒體也指出，是有人故意把它變成了『羅生門』。」令人不解的是，為何在有充裕時間的情況下，民進黨不積極幫助企業妥善處理相關事宜？不能不令人懷疑他們是在將經貿問題政治化，將簡單問題複雜化。

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