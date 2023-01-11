▲張亞中參選總統記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

孫文學校總校長張亞中11日宣布爭取國民黨提名參選總統，對於2024大選「藍白合」議題，有無可能與民眾黨主席柯文哲合作？張亞中說，若國民黨自認還不夠強，「當然可以合作」，但要基於理念、政策相同，連小議題都切磋不出結果的話，當然另當別論。至於會否擔心新北市長侯友宜挨轟「落跑」？張亞中則稱，提出國家藍圖最重要，落跑完全不是一個問題，鼓勵侯友宜一起參加初選。

張亞中表示，不管是國民黨主席朱立倫、侯友宜、鴻海董事長郭台銘都是很優秀的人，「我在國民黨內沒有敵人，大家都是朋友，他們如果來參與國民黨的提名，都是值得鼓勵的。」至於國民黨是否會辦總統初選，他強調，制度才能讓整個團體走的更久。

張亞中說，希望2024選舉不再是選哪一個人、哪一個黨，而是選國家的未來，自己參選從16字「國難方殷，庶民自救；贏回未來，你我開始」可以濃縮成一個字，就是「救」，台灣社會需要轉變才會有未來，「我對權位沒興趣，但權位這個平台才能夠做更多事情。」

是否會擔心黨主席朱立倫不打算辦初選？張亞中直言，一個政黨必須要有理念、制度，這樣公平、公開的競爭是很需要的。

至於是否可能藍白合作？張亞中認為，如果自己的力量還不夠，要去跟其他政黨合作，這樣人與人的合作是可以的，「跟民眾黨主席柯文哲合作可以，但應該先坐下來討論兩個黨有那些部份可以互通有無，在人與人的合作之前要確定路線、理念和方向。」