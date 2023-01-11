老爸51萬開刀費被偷　惡賊全拿去買車買毒...檳榔攤老闆痛心

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣陳姓鄉民在芬園鄉開檳榔攤，日前半夜遭竊賊闖入，竊走55萬元現金和34,000元香菸，其中51萬現金是要給老父親開刀手術的救命錢，陳男心急如焚，警方調閱監視器以車追人，9日在花壇鄉將林姓竊嫌(42歲)逮捕，但錢已經用來買車、買毒全花光了，只剩下香菸，警方訊後依違反竊盜毒品等罪嫌移送法辦。

▲彰化警分局逮捕竊賊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化警分局逮捕竊賊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警察分局芬園分駐所日前受理陳姓民眾報竊盜案，指包括老父手術用救命錢在內的55萬元遭竊，請求警方協助。警方擴大調閱監視器迅速鎖定毒品竊盜慣犯林姓犯嫌，聲請搜索票及拘票獲准後展開跟監，9日上午在花壇鄉金墩街上發現林男上前攔查，林男見警包圍仍坐在車內試圖反抗，還想開車落跑，員警團團圍住並趕緊破窗開車門把人拉下車壓制。

▲彰化警分局破窗逮捕竊賊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

並於車內查獲作案黑色夾克、黑色斜背包、作案用工具一批、手機、安非他命吸食器、珠寶一批及贓款購買自小客車1部、汽車新領牌照登記書1張、汽車買賣合約書1張，共查扣25項物品，順利將人逮捕到案，訊後全案依違反竊盜毒品等罪移送法辦，但偷來的錢已被林買車、買毒花完。