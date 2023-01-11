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流水席新娘深夜真心話　賠上3年感情想通「男生是詐騙集團」

▲「流水席之亂」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「流水席之亂」持續延燒，如今準人妻再發文開砲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

近期「流水席之亂」在網路發酵，起因是一名自稱「輔大陳若儀」的準人妻不想把婚宴辦成流水席，還嫌棄夫家是鄉下人，氣得未來小姑反擊，但隨著雙方最後連婚都不結了，事件也看似落幕。不料，「輔大陳若儀」10日晚間又發文反擊，除痛批男方對她抹黑與羞辱外，也感嘆浪費了3年感情，「感情受傷再多錢也治不好的a！」

「輔大陳若儀」10日晚間在臉書「匿名2公社」發文表示，3年多的感情，原以為是遇到對的人可以走向幸福的婚姻生活，但用心對待與付出得到的卻是欺騙與傷害，「當初講的很好聽說會疼我照顧我一輩子，換來的是男方家人對我的抹黑與羞辱。」

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▲新娘PO出對話截圖，指控男方家人抹黑。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲新娘PO出對話截圖，指控男方家人抹黑。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

輔大陳若儀指出，她與未婚夫雖然有著年齡上差距，但這段感情路上自己總是順著對方，「他愛看台劇、港劇、陸劇我都陪他看，為了他、不愛追劇的我也開始陪著他追劇，當初陪他看一部舊台劇叫放羊的星星，因為他我開始學著去認識上一世代的偶像，記得當時他還曾對我說他會像劇中主角仲天騏對待夏之星那樣寵我愛我，我們就如仲夏夜之星永遠不分開，結果？」

輔大陳若儀指控，談婚事時男方的家人從沒有尊重過她的意見，當初男方說好要給600萬買房卻又翻盤，根本就是想騙她結婚的手段，「這跟詐騙集團有什麼不同？不過慶幸在婚前就能發現他們家人的真面目，否則我真嫁過去恐怕沒好日子過了。」

輔大陳若儀感嘆，有很多人認為她貪錢、拜金，但她想跟這些人說，感情所受的傷是會影響一輩子，「這是再多錢也治不好的a」。她最後也奉勸，所有想邁入婚姻的朋友，千萬別相信非原生家庭的人所說的話，因為不是親生的就是真有差。

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