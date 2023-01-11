　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

流水席之亂鬧到退婚！　「3月新娘」喊話男主角：來我婚禮挑新老婆

▲新娘,婚禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

近來「流水席」之亂在網路上引發熱議，最後鬧到雙方連婚都結不成。對此，一名準備在3月結婚的「3月新娘」就向男主角喊話，說可以帶家人一起到她的婚禮吃喜酒，還能順便物色新老婆，她也力推自己的閨蜜伴娘群，「各個財力能力出色」。文章一出隨即掀起熱議。

一名女網友在臉書「匿名2公社」發文表示，自己是婚事都親力親為的「3月新娘」，願意邀請流水席之亂的男主角James和他的家人一起來參加自己的婚禮，會直接開一桌給他們，不會收禮金，但喜餅照給。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3月新娘還力推自己的閨蜜伴娘們，強調她們都是單身，各個財力和能力相當出色，有護理師、營養師、外企高管，年齡在30歲左右，都是靠自己的努力才有今日的成績，「你們可以在我的婚禮上物色新的媳婦」，唯一的要求只有如果成功牽到紅線，她想吃正港的流水席。

▲▼喜宴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章曝光不到1天，隨即吸引超過7千人點讚，網友紛紛表示「本日最暖心」、「現在是全島一心要幫James物色好對象，真心希望你幸褔」、「這個很狂a」、「願好事成雙」、「希望妹妹看到訊息快帶哥哥去參加」、「離開壞的、迎接好的到來，快去沾沾喜氣，多看看其他三觀正常的女孩兒吧」。

還有不少人想要報名，「哪裡可以抽號碼牌」、「開相親桌，我們包紅包去，我幫我弟報名」、「求報名，肥宅工程師，已無不良嗜好，保證不會有任何婆媳問題，負責任是我唯一拿的出手的條件」、「請問地址？感覺現場變來電50」；但也有人笑虧「匿名怎麼找人啦」、「都匿名了，要怎麼聯絡」、「兩邊都匿名要怎麼找人啦，笑死」。

回顧整起事件，起因是一名自稱「輔大陳若儀」的準人妻，因為不想要結婚時辦流水席，嫌棄夫家是鄉下人。結果惹來準小姑反擊，表示宴客的錢都是自己爸爸出的錢，還為此將一桌改到1萬2000元的菜色，未料卻被嫌得一文不值。另外小姑還爆料，2人要買房，爸爸幫忙出了600萬元，沒想到女方還要求房子要登記在自己名下。

雙方一來一往爭吵，目前最新進度是未來小姑透露，「我想我哥這個婚應該是結不成了」，但讓她不滿的是，明明退婚分手都是女方說的，現在卻回頭向他們家討150萬分手費。從對話中也看到，輔大陳若儀抱怨，「你怎不看看你妹在網路PO文把我說得多難聽」、「搞得我被誤會很愛錢、很拜金似的」，直呼付出的3年多感情都浪費了，「你給我150萬、以後我們就各走各的」，讓男方家人看了都很傻眼。

▼輔大陳若儀討150萬分手費。（圖／翻攝自匿名2公社）

▲▼。（圖／翻攝自匿名2公社）

ET快訊
宋逸民怒揭小甜甜6大罪狀！　「最氣她做1事」才給懲罰
國安基金砸逾350億　暴買台積電7.8萬張
混血女大生驚醒見裸男　驗DNA更崩潰...好友先撿屍
快訊／蔡英文、蘇貞昌今早會晤　內容曝光
8歲女童腦癌轉移無法進食　阿嬤抱著淚崩！她虛弱安撫：不要哭
快訊／12:42規模4.8地震！　中南部有感
快訊／宋逸民握「3簡訊2錄音」：小甜甜同意就公開
快訊／宋逸民不忍了！還原「白家綺夫婦警局外堵小甜甜」真相
許瑋甯「脫到剩內衣」！　薄紗內褲13萬人看光
【即時民調 】北市公車站美化調查

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

補習費也要漲了！　家長嘆「安親班每學期貴5000元」

12星座這「3種表現」　代表他「心裡沒有你」

快訊／12:42台東近海規模4.8地震　最大震度4級

高雄人嗨了！夢時代影城1／14開幕　首三日電影票只要100元

郭昭巖蔣萬安寒冬送暖　春節啟動吉食平安春節關懷計畫

肝癌患者福音　中榮「玻璃釔90微球治療」提高存活率

申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

流水席之亂鬧到退婚！　「3月新娘」喊話男主角：來我婚禮挑新老婆

太平洋燈會1／14盛大登場！3大燈區同時亮相　888份排隊禮大方送

神級風火輪！超酷「三太子」搭哈雷千公里環島　最後一站在這裡

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

補習費也要漲了！　家長嘆「安親班每學期貴5000元」

12星座這「3種表現」　代表他「心裡沒有你」

快訊／12:42台東近海規模4.8地震　最大震度4級

高雄人嗨了！夢時代影城1／14開幕　首三日電影票只要100元

郭昭巖蔣萬安寒冬送暖　春節啟動吉食平安春節關懷計畫

肝癌患者福音　中榮「玻璃釔90微球治療」提高存活率

申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

流水席之亂鬧到退婚！　「3月新娘」喊話男主角：來我婚禮挑新老婆

太平洋燈會1／14盛大登場！3大燈區同時亮相　888份排隊禮大方送

神級風火輪！超酷「三太子」搭哈雷千公里環島　最後一站在這裡

上海市長龔正：預計今年上海GDP增速5.5%

三方牽手「為愛發光」！歲末關懷獨居老人　送暖19年不中斷

投資虛擬貨幣！男匯200萬賺一筆好過年　警制止挨罵：妨礙我發財

健保個資外洩最新！一人年調閱11萬筆「數量異常」　涉及資料範圍曝

補習費也要漲了！　家長嘆「安親班每學期貴5000元」

結婚要房「是個技術活」　2大招學起來！網紅點名她：是最佳典範

女醫師中肯解析「流水席之亂」　網激賞：公道又精癖

公司加薪每人220元發信「非常對不起」　網一面倒比讚「良心企業」

「Suzuki全新入門休旅」現身！折合新台幣有望60萬有找　明年開賣

里長控訴蕭景田行賄卻遭黨中央忽視？　朱立倫：哪位里長沒聽過

生活熱門新聞

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

「娶台北女CP值超低」　人夫結婚1年狂怨

派克雞排漲到一片95　業者回應了

吳夢夢激凸挨轟影響市容！她霸氣回應了

他破解50嵐「吃錢Bug」　店員笑擊落！

迪化街布商10家倒7家　他卻逆風發13個月年終

老師自辦謝師宴　學生每人出1200

【光電教父捲吸金1】神級正妹業務軟語行銷　賣股手法比《華爾街之狼》更扯

更多熱門

相關新聞

流水席根本「主家惡夢」！過來人曝血淚流程

流水席根本「主家惡夢」！過來人曝血淚流程

流水席之亂雖暫時迎來完結，但圍繞著料理的討論卻未曾停歇，尤其看似俗氣但意外好吃的流水席，更讓許多人難以忘懷。不過，一名過來人透露，自己結婚時就是辦流水席，「小時候每次吃流水席都很開心，但是當了主家後才發現原來很累」，尤其是宴席結束後，主家必須進行各種善後工作，根本是惡夢的開始。

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

還原「流水席人妻」始末！她氣喊退婚　

還原「流水席人妻」始末！她氣喊退婚　

流水席之亂！網：全台8到9成女生都是Kelly a

流水席之亂！網：全台8到9成女生都是Kelly a

關鍵字：

流水席3月新娘輔大陳若儀閨蜜

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

《全明星4》殺青爆隊內戀！

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面