流水席之亂鬧到退婚！　「3月新娘」喊話男主角：來我婚禮挑新老婆

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

近來「流水席」之亂在網路上引發熱議，最後鬧到雙方連婚都結不成。對此，一名準備在3月結婚的「3月新娘」就向男主角喊話，說可以帶家人一起到她的婚禮吃喜酒，還能順便物色新老婆，她也力推自己的閨蜜伴娘群，「各個財力能力出色」。文章一出隨即掀起熱議。

一名女網友在臉書「匿名2公社」發文表示，自己是婚事都親力親為的「3月新娘」，願意邀請流水席之亂的男主角James和他的家人一起來參加自己的婚禮，會直接開一桌給他們，不會收禮金，但喜餅照給。

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3月新娘還力推自己的閨蜜伴娘們，強調她們都是單身，各個財力和能力相當出色，有護理師、營養師、外企高管，年齡在30歲左右，都是靠自己的努力才有今日的成績，「你們可以在我的婚禮上物色新的媳婦」，唯一的要求只有如果成功牽到紅線，她想吃正港的流水席。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章曝光不到1天，隨即吸引超過7千人點讚，網友紛紛表示「本日最暖心」、「現在是全島一心要幫James物色好對象，真心希望你幸褔」、「這個很狂a」、「願好事成雙」、「希望妹妹看到訊息快帶哥哥去參加」、「離開壞的、迎接好的到來，快去沾沾喜氣，多看看其他三觀正常的女孩兒吧」。

還有不少人想要報名，「哪裡可以抽號碼牌」、「開相親桌，我們包紅包去，我幫我弟報名」、「求報名，肥宅工程師，已無不良嗜好，保證不會有任何婆媳問題，負責任是我唯一拿的出手的條件」、「請問地址？感覺現場變來電50」；但也有人笑虧「匿名怎麼找人啦」、「都匿名了，要怎麼聯絡」、「兩邊都匿名要怎麼找人啦，笑死」。

回顧整起事件，起因是一名自稱「輔大陳若儀」的準人妻，因為不想要結婚時辦流水席，嫌棄夫家是鄉下人。結果惹來準小姑反擊，表示宴客的錢都是自己爸爸出的錢，還為此將一桌改到1萬2000元的菜色，未料卻被嫌得一文不值。另外小姑還爆料，2人要買房，爸爸幫忙出了600萬元，沒想到女方還要求房子要登記在自己名下。

雙方一來一往爭吵，目前最新進度是未來小姑透露，「我想我哥這個婚應該是結不成了」，但讓她不滿的是，明明退婚分手都是女方說的，現在卻回頭向他們家討150萬分手費。從對話中也看到，輔大陳若儀抱怨，「你怎不看看你妹在網路PO文把我說得多難聽」、「搞得我被誤會很愛錢、很拜金似的」，直呼付出的3年多感情都浪費了，「你給我150萬、以後我們就各走各的」，讓男方家人看了都很傻眼。

▼輔大陳若儀討150萬分手費。（圖／翻攝自匿名2公社）