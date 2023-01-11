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流水席新娘不甘「被騙婚」爆討150萬分手費！　對話曝光炸鍋

▲▼流水席、辦桌。（圖／記者陳俊宏攝／禁用於負面新聞）

▲不少新人選擇用流水席方式宴客。（圖／記者陳俊宏攝）

記者崔子柔／綜合報導

「流水席之亂」在昨（11日）晚連載到第9集，事件從女主角「輔大陳若儀」日前在臉書發文抱怨夫家要在南部辦流水席，嫌對方是鄉下人、小氣後，被小姑發現並反擊，最後鬧得這婚結不成，昨日又有一張女主角向男方索要150萬元分手費的對話曝光，引起討論。

女主角最初PO文時自詡為「輔大陳若儀」，她昨日在「匿名2公社」再度發文提到，她原以為這3年多的感情是遇到對的人，能走向幸福的生活，結果卻得到欺騙與傷害，「當初講很好聽說會疼我照顧我一輩子，換來的是男方家人對我的抹黑與羞辱」。

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輔大陳若儀也說，她在相處過程中總是順著有年齡差距的男友，也為了男友去認識上一世代的偶像等，結果談婚事時男方從沒尊重她，說好要出600萬買房又反悔，讓她覺得自己被騙婚，「不過慶幸在婚前就能發現他們家人的真面目，否則我真嫁過去恐怕沒好日子過了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲網友留言。（圖／翻攝自Facebook）

文章下則有網友留言指出，「今天好像有看到某個對話截圖，（女方）分手費要150萬？」該名網友也貼出該段對話，內容中可見，女方提到「不結婚就等於要分手，我為你付出這三年多的感情真的是浪費了，那600萬就算了，但你必須賠償我精神、感情傷害損失，你給我150萬，以後我們就各走各的」、「你爸說把我當成自己女兒，還說要贊助600萬買房結果現在都反悔，難道這不算欺騙嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲要求「150萬分手費」對話。（圖／翻攝自Facebook）

該段對話引起熱議，網友則紛紛留言表示，「秀下限無極限a」、「原來分手還可以撈一筆啊！神操作」、「到底有多愛錢啦？真敢要」、「還沒嫁進人家家門，就說人家爸爸說會把她當女兒寵愛的話說話不算話欸」、「真的看錢看很重a」、「這種生意真划算，不知道她三年的花銷哪裡來的」、「還好沒結成！這表明要錢」，網友提到，該對話截圖是先在「小姑篇」看到，後來在「前新娘篇」也出現了，不過仍無法確定是否為「輔大陳若儀」本人所言。

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