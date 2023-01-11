衛星圖曝！中國火葬場湧人潮　告別親人只有2分鐘

▲中國COVID-19疫情嚴重。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

中國放寬疫情管制後疫情大爆發，華盛頓郵報今天公布取得的中國各地衛星圖、網路流傳畫面與目擊者陳述顯示，大批居民湧現火葬場，排隊等候親人被火化；殯儀館暫停所有追悼會，家屬仍能在親人火化前告別，但時間只有「2分鐘」。

中國國務院於去年12月7日公布放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施「新十條」，等同放棄持續3年的防疫清零政策，中國各地的疫情開始如野火般蔓延，確診人數激增。但中國官方堅稱自新十條公布以來，中國死於COVID-19的人數不到40人。

Satellite images show crowds at China's crematoriums as covid surges (Washington Post) https://t.co/372eEV2eob pic.twitter.com/7tjAAv9Wir — Management Impact Solutions Consulting (@MiExecSearch) January 10, 2023

華盛頓郵報（The Washington Post）取得由美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝的圖像顯示，從北京到南京、成都與昆明，6個中國城市的殯儀館活動都急遽增加，包括車輛運送屍體、居民排隊等候親人被火化，表明中國官方紀錄並未反映暴增的死亡人數。

這些衛星圖與華盛頓郵報記者對中國居民、殯儀館工作人員的採訪內容一致。一名重慶江南殯儀館接待員就說，「在這裡工作6年，從未這麼忙碌過」，「冰櫃已經滿了，所有8個焚化爐都是一天24小時全天候運作」。

由於需求過高，華郵聯繫至少4家殯儀館已經停止舉辦追悼會，只提供火葬服務。

中國國家衛健委日前明確對死亡病例分類，只有病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才歸類為染疫死亡，不論病毒檢測是否呈現陽性。但國際專家預測，中國每天實際因COVID-19死亡人數接近5000人，多個模型預測中國今年會有超過100萬人死於疫情大流行。

馬薩爾科技去年12月24日拍攝的衛星畫面顯示，北京郊區通州一家殯儀館似乎建造一個新的停車場。比對美國行星實驗室公司（Planet Labs）拍攝的其他圖像，華郵確定擴建日期應在12月22日或之後的幾天，但2天後，殯儀館停放了100多輛汽車。

昆明殯儀館外的停車場在1月5日時的圖像也顯示，和一年前相比，停車場異常擁擠，車輛停在殯儀館入口附近的街道上，還能看到行人。去年12月28到29日的抖音上，也能看到白天與晚上拍攝的擁擠畫面。

馬薩爾科技補捉到去年12月21日成都東郊殯儀館的畫面顯示，數十輛車輛停在院落周圍，其中包括用於運送遺體的白色車輛。比對2021年12月18日的畫面，當時殯儀館幾乎沒有車子。殯儀館工作人員表示，暫停所有追悼會，但家屬仍能在火化前向死者告別，但告別時間只有「2分鐘」。