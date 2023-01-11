　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

衛星圖曝！中國火葬場湧人潮　告別親人只有2分鐘

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

▲中國COVID-19疫情嚴重。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

中國放寬疫情管制後疫情大爆發，華盛頓郵報今天公布取得的中國各地衛星圖、網路流傳畫面與目擊者陳述顯示，大批居民湧現火葬場，排隊等候親人被火化；殯儀館暫停所有追悼會，家屬仍能在親人火化前告別，但時間只有「2分鐘」。

中國國務院於去年12月7日公布放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施「新十條」，等同放棄持續3年的防疫清零政策，中國各地的疫情開始如野火般蔓延，確診人數激增。但中國官方堅稱自新十條公布以來，中國死於COVID-19的人數不到40人。

華盛頓郵報（The Washington Post）取得由美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝的圖像顯示，從北京到南京、成都與昆明，6個中國城市的殯儀館活動都急遽增加，包括車輛運送屍體、居民排隊等候親人被火化，表明中國官方紀錄並未反映暴增的死亡人數。

這些衛星圖與華盛頓郵報記者對中國居民、殯儀館工作人員的採訪內容一致。一名重慶江南殯儀館接待員就說，「在這裡工作6年，從未這麼忙碌過」，「冰櫃已經滿了，所有8個焚化爐都是一天24小時全天候運作」。

由於需求過高，華郵聯繫至少4家殯儀館已經停止舉辦追悼會，只提供火葬服務。

中國國家衛健委日前明確對死亡病例分類，只有病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才歸類為染疫死亡，不論病毒檢測是否呈現陽性。但國際專家預測，中國每天實際因COVID-19死亡人數接近5000人，多個模型預測中國今年會有超過100萬人死於疫情大流行。

馬薩爾科技去年12月24日拍攝的衛星畫面顯示，北京郊區通州一家殯儀館似乎建造一個新的停車場。比對美國行星實驗室公司（Planet Labs）拍攝的其他圖像，華郵確定擴建日期應在12月22日或之後的幾天，但2天後，殯儀館停放了100多輛汽車。

昆明殯儀館外的停車場在1月5日時的圖像也顯示，和一年前相比，停車場異常擁擠，車輛停在殯儀館入口附近的街道上，還能看到行人。去年12月28到29日的抖音上，也能看到白天與晚上拍攝的擁擠畫面。

馬薩爾科技補捉到去年12月21日成都東郊殯儀館的畫面顯示，數十輛車輛停在院落周圍，其中包括用於運送遺體的白色車輛。比對2021年12月18日的畫面，當時殯儀館幾乎沒有車子。殯儀館工作人員表示，暫停所有追悼會，但家屬仍能在火化前向死者告別，但告別時間只有「2分鐘」。

ET快訊
流水席新娘不甘「被騙婚」爆討150萬分手費！　對話曝光炸鍋
蘇貞昌傳今辭閣揆　陳建仁接任、鄭文燦接副手
流水席新娘深夜真心話　賠上3年感情想通「男生是詐騙集團」
下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天
WHO：新變種病毒蔓延　建議長途航班乘客佩戴口罩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傻眼影片曝！　「媽寶新郎」婚禮上大吸母乳還合照

川普長期財務長　謀劃逃稅15年被判5個月徒刑

Fed「沒放鷹」美股收紅186點　台積電ADR漲1.2%

新娘送客「被陰」下體突遭鹹豬手！　影片曝光

WHO：新變種病毒蔓延　建議長途航班乘客佩戴口罩

衛星圖曝！中國火葬場湧人潮　告別親人只有2分鐘

馬斯克創金氏紀錄！　身家狂跌千億美元「史上最大個人財損」

中國搶爆COVID-19口服藥　默沙東每瓶飆破6700元

槍殺安倍犯嫌精神鑑定「適合受審」　將依殺人罪起訴

白宮：美墨加將合推北美半導體產業　加強反毒合作

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

傻眼影片曝！　「媽寶新郎」婚禮上大吸母乳還合照

川普長期財務長　謀劃逃稅15年被判5個月徒刑

Fed「沒放鷹」美股收紅186點　台積電ADR漲1.2%

新娘送客「被陰」下體突遭鹹豬手！　影片曝光

WHO：新變種病毒蔓延　建議長途航班乘客佩戴口罩

衛星圖曝！中國火葬場湧人潮　告別親人只有2分鐘

馬斯克創金氏紀錄！　身家狂跌千億美元「史上最大個人財損」

中國搶爆COVID-19口服藥　默沙東每瓶飆破6700元

槍殺安倍犯嫌精神鑑定「適合受審」　將依殺人罪起訴

白宮：美墨加將合推北美半導體產業　加強反毒合作

辜仲諒：亞職商機上看4兆「不輸台積電」　未來藍圖曝光

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」　慘被抵制悲吐：受委屈

陽光男大生尋短　租屋處變凶宅掉價117萬元！房東找合租者求償敗訴

「清原芋圓」遭控欺壓加盟主：生意很好都假象

傻眼影片曝！　「媽寶新郎」婚禮上大吸母乳還合照

營養師曝「4種肥肚」改善秘訣！啤酒肚、壓力肚飲食重點不同

温貞菱密戀孫沁岳「關係中很主動」　香閨隨給住穿情侶裝現身街頭

光顧台南50年湯圓老店「驚見老闆娘是金馬影后！」　顧客幸運求合照

蕭景田「買票影片」曝光！　林杏兒文宣夾現金牛皮紙袋

00770殖利率衝10％、股民僅2千多　專家：可布局

迷你豬跟主人玩躲貓貓突被嚇！百米衝刺逃難打滑還撞牆網笑翻

國際熱門新聞

「全美第一」美少女引男粉暴動！狂吼如餓狼

他掃墓驚見屎炸滿地！愛妻屍體被挖出啃食

美媒：新竹棒球場砸12億卻出現磚頭、電線

WHO：新變種病毒蔓延　建議長途航班乘客佩戴口罩

少女開心曬父親送小CK！網酸：不是名牌包

新娘送客「下體被陰」　影片曝光

衛星圖揭中國火葬場湧人潮　告別親人只有2分鐘

烏東索萊達泰半恐陷落　盟國考慮支援主戰坦克

槍殺安倍犯嫌精神鑑定適合受審　將依殺人罪起訴

馬斯克創金氏紀錄！　身家狂跌千億美元

北約與歐盟合作聲明　首提共同因應中國獨斷行為

她吃魷魚嘴超痛！醫一查驚見「12顆精子」蠕動

人妻邀閨蜜「三人行」　尪拒絕：雖然她很漂亮

快訊／中國暫停向「日本旅客」發放新簽證

更多熱門

相關新聞

中國搶爆COVID-19口服藥　默沙東每瓶飆破6700元

中國搶爆COVID-19口服藥　默沙東每瓶飆破6700元

中國COVID-19疫情全面擴散，今年開年即引爆口服藥抗病毒藥物搶藥潮。根據天津市醫療採購中心10日指出，美國藥廠默沙東（Merck）生產的COVID-19口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）價格，一瓶要價已飆升至1500元人民幣（約新台幣6734元）。

中國警告澳洲：對日本應謹慎　勿忘二戰教訓

中國警告澳洲：對日本應謹慎　勿忘二戰教訓

陸客狂掃感冒藥　日官方要商店設購買上限

陸客狂掃感冒藥　日官方要商店設購買上限

兵推台海戰爭　強化國防以保台

兵推台海戰爭　強化國防以保台

快訊／中國暫停向「日本旅客」發放新簽證

快訊／中國暫停向「日本旅客」發放新簽證

關鍵字：

中國華盛頓郵報衛星圖火葬場COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

「零負評網紅」第2胎性別公布了！　小名是2歲女兒取的

派克雞排漲到一片95　業者回應了

借宿男友家3年！她做1事被趕走　網：活該啦

嘖嘖洗碗機募資千萬　人妻領不到貨無法退款

400萬人領錢了！　勞保、國保等各項給付1／19入帳

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

吳夢夢激凸挨轟影響市容！她霸氣回應了

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

林襄當眾被教練牽手！

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

許聖梅爆「軟骨碎兩半」重傷送醫！

又有大秘寶！新竹12億工程挖出500噸廢棄物

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面